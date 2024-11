Juju Salimeni perde quase 10 kg e revela desafio de ser aluna de noivo

Juju Salimeni, 38, emagrece quase 10 kg com ajuda do noivo, Diogo Basaglia.

O que aconteceu

A influencer revelou a dificuldade de ser orientada pelo fisiculturista. "Ser aluna dele não é tão fácil. Ele é extremamente exigente e perfeccionista, mas gosto porque é preciso alguém que te fale a realidade, e não o que você quer ouvir. Se deixar, eu acabo não fazendo a dieta corretamente, acabo beliscando, e ele consegue me ajudar muito nisso. É desafiador, mas sou disciplinada e não tenho 'mimimi'", confessou à Quem.

Ela contou que emagreceu quase 10 kg com o apoio de Basaglia. "Ele, como atleta, e a equipe dele têm muita experiência nisso. Seguindo as orientações dele, melhorei absurdamente, consegui perder quase 10kg e ter um corpo muito mais agradável a meu ver", destacou.

Juju Salimeni também comentou sobre a parceria no trabalho com o companheiro. "Temos essa sorte de sermos parceiros em tudo, e somos melhores amigos. A gente fica o dia inteiro junto e se entende muito. Como sócios, a gente se enxerga como um só. Não temos problemas de divergências. Tudo a gente alinha, com muita maturidade. Até agora, com três anos juntos, e já trabalhamos juntos antes, tudo sempre caminhou muito bem."