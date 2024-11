Gracyanne Barbosa exibe técnica para fortalecer abdômen; veja

Gracyanne Barbosa, 41, mostrou uma técnica para fortalecer o abdômen.

O que aconteceu

A influenciadora fitness é adepta da técnica vácuo abdominal, destinada a fortalecer a musculatura da barriga. Nas redes sociais, a dançarina compartilhou um vídeo ensinando o exercício.

Em seguida, ela se exercitou e comeu seus ovos cozidos. Recentemente, Gracyanne viajou para os Estados Unidos.

Lá, ela "furou" sua dieta comendo mais ovos cozidos do que de costume. "Eu sigo aqui com os meus ovinhos, só que não estou mais comendo oito. Estou comendo 12. Mas só as claras. Estou com uma fome que não me pertence", disse a ex de Belo, 50, na ocasião.

No exterior, Gracyanne marcou presença no Mr. Olympia 2024, o mais importante campeonato de fisiculturismo do mundo. A artista apostou em um vestido preto que deixou seu corpo definido e musculoso em evidência.