Larissa Bocchino largou a química e não gasta muito para cachos perfeitos

Na adolescência os cabelos volumosos e cacheados de Larissa Bocchino eram um problema. Aos 26 anos, se tornaram marca registrada de sua personagem, Quinota, na novela "O Rancho Fundo".

Comecei a fazer alisamento químico aos 11 anos

Ela não se identificava com os fios lisos, sentia que tinha perdido sua identidade, disse com exclusividade para Universa. Aos 16 anos, quando começou a fazer teatro e enfrentou a transição. Chegou até a fazer o "big chop", aquele corte bem curtinho para se livrar das partes alisadas do cabelo.

Passados 10 anos, ela não tem nenhum tipo de química.

Larissa Bachino conta como cuida de seus cachos Imagem: Reprodução/Instagram

As crianças puxavam meu cabelo, eu usava chapéu para esconder o volume. A diretora chegou a proibir. Chorava em casa por conta dos comentários que ouvia. Ter aceitado meu cabelo é libertador , conta.

Natural na TV

Larissa ama tanto seus fios, que agradece a sorte de sua personagem em "Rancho Fundo" ter usado sua textura natural. "Foi muita sorte. A gente só reativava meus cachos para eu entrar em cena, umidificando e sacando com difusor. Chegava até ficar no sol para que ele secasse naturalmente antes das gravações", conta.

Como seu cabelo cacheado não fica oleoso, Lari lava os fios uma ou duas vezes por semana, e a cada sete dias usa máscara de hidratação. "Deixo agindo por 10 minutos, no lugar do condicionar na hora do banho", diz. Ela gosta de usar a linha da Pantene, Unidas pelos Cachos.

Para manter a hidratação em dia, que é uma das responsáveis pela definição dos cachos, uma vez por mês ela faz umectação, o famoso banho de óleo. "Às vezes, faço a noite, durmo e lavo pela manhã. Se não tiver esse tempo, deixo o produto agindo por uns 30 minutos e depois lavo", diz.

Desembaraçar o cabelo, para Larissa, é na hora do banho. E, após sair do chuveiro, ela faz fitagem para definir os fios. "Faço de um jeito bem básico. Divido o cabelo em dois blocos, passo muito creme e amasso. Costumo usar o ativador de cachos SOS Cachos Mel e Óleo de Argan, da Salon Line. Outro produto que gosto é da máscara de hidratação Morte Súbita, da Lola Cosméticos", diz.

Para completar o combo de hidratantes da fitagem, Larissa usa uma gelatina de cabelo para a finalização. E ainda tem uma camada de óleo antes de amassar. "Gosto do From Rio Plot Twist Guava, da Lola", diz.

Para copiar a necessarie de Larissa