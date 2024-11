Lilia Cabral elogia Maisa e fala de sua vilã em nova novela: 'Essa é ruim'

Lilia Cabral, 67, emenda uma novela atrás da outra desde a década de 1980, quando estreou em "Os Adolescentes" (Band). De lá para cá, foram mais de 20 produções e muitos sucessos. Prestes a estrear "Garota do Momento", nova novela das 6 da Globo, ela explica: ama o que faz e não pensa em parar de atuar em folhetins.

Ofício prazeroso

Desde pequena, Lilia conta que assistia às novelas e sabia o que queria: ser atriz. "Enquanto assistia, eu me imaginava. Então, fazer uma novela todo ano, emendar muitas novelas, é uma realização pessoal. Não vejo nunca como 'mais uma novela'. Para mim, é sempre 'a novela".

A novela vai me instigar, vai comandar a minha cabeça com registros que não conheço, isso tudo é fundamental para o meu crescimento, porque eu nunca me sinto preparada, estou sempre muito atenta a tudo, sempre acho que falta algo. Não é insatisfação, é busca. É vontade de estar diante de situações que, às vezes, são difíceis, mas que conseguimos resolver... Quando a gente consegue, é uma realização pessoal, eu me sinto muito bem. Às vezes, passamos a novela inteira e não consegue descobrir. Faz parte. Lilia Cabral, aos risos

A atriz acredita que o prazer de estar em cena ultrapassa às telinhas, por isso, o público percebe. "Gosto de estar no set, de me sentir acarinhada pela equipe. Gosto de saber que o câmera está preocupado comigo, que está me posicionando no lugar certo. Gosto de ver quando tudo dá certo, quando a cena corre, quando a gente vai do início ao fim de maneira limpa. É lindo. Vai ao ar e as pessoas não imaginam o trabalho que dá".

Para "Garota do Momento", trama escrita por Alessandra Poggi, ela prepara uma grande vilã, a Maristela. A personagem, com "vilanias dignas de uma vilã do horário das seis", nas palavras de Lilia, tem potencial para se tornar uma das mais memoráveis de sua longeva carreira. É vilã na essência, diferente de outras personagens. "Considerar a Marta, de 'Páginas da Vida', e Tereza [de 'Viver a Vida'] como vilãs? São pessoas. A Tereza era arrogante, mas a partir do momento que aconteceu a tragédia com a filha, não é que ela tenha mudado de personalidade, mas a vida fez ela enxergar coisas que até então não estava enxergando".

Em 'Garota do Momento', quando vocês assistirem ao primeiro capítulo, que é o start todinho para a novela continuar acontecendo, vocês vão entender porque que essa mulher é ruim. Ela mantém a falta de memória da personagem da Carol Castro, mantém ela com os remédios. Uma pessoa que não quer que a outra melhoria, acho que não é uma boa pessoa. Está na essência. Lilia Cabral

Lilia diz ter o desejo de fazer mais séries, mas não nega que prefere os folhetins mais longos —na contramão da preferência de muitos atores na era dos streamings. "Se tiver um bom personagem em novela, não vou negar. Eu adoraria fazer um seriado, fiz pouquíssimos, mas se alguém me apresentar uma novela e um seriado [ao mesmo tempo], eu acho que eu vou optar pela novela".

Parceria com Maisa

Na história, Lilia interpreta Maristela, uma rica socialite conservadora e preconceituosa. Mãe de Juliano (Fabio Assunção), ela vai ser fundamental para o desenvolvimento da narrativa: a vilã vai se opor ao casamento do filho com Clarice (Carol Castro). Quando a futura nora perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia (Maisa). Inteligente e manipuladora, está sempre um passo à frente das pessoas quando o assunto lhe interessa.

No papo com Splash, a veterana rasga elogios a Maisa —que volta às novelas após sete anos. "Meu núcleo é maravilhoso. Eu adoro a Maísa. Já era fã de pequenininha. É tão gostoso ver essa juventude tão responsável, tão dentro da situação. Eles demonstram um respeito tão grande por nós, pela profissão, pelo nosso trabalho, por toda essa engrenagem. E a Maisa, desde pequena, foi muito bem educação. Estou apaixonada por ela".

Lilia diz acreditar que a nova novela das seis tem um equilíbrio na escalação de atores jovens e veteranos na novela dirigida por Natália Grimberg. "Está muito bem escalada. E não basta só escalar. Quem vai para o papel tem que se adequar. E dentro dessa adequação, ele tem que vibrar. Essa é a grande resposta do Sucesso. Digamos que parece que tinha uma energia única dos mais experientes com os mais jovens desde a preparação. Isso é muito positivo, às vezes não se consegue sentir é essa energia".