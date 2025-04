BBB 25: Maike teve quatro lideranças, mas sofreu derrota em todas; entenda

Maike venceu a prova mais importante do BBB 25 (Globo) quatro vezes. Ele pôde desfrutar de privilégios como Líder e indicou seus principais adversários ao Paredão. No entanto, apesar da vitória nas provas, o brother sofreu derrotas: suas indicações nunca foram eliminadas. Confira:

3º Paredão

Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike e sua dupla, Gabriel, venceram a 3ª Prova do Líder. Eles indicaram Diego e Daniele Hypolito para o Paredão. "A gente teve um embate com eles desde a primeira semana", declararam sobre a escolha.

O Paredão foi formado por Daniele, Diego, Gracyanne e Giovanna. Giovanna foi eliminada, enquanto Diego foi o menos votado e teve apenas 4,46% dos votos.

8º Paredão

Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike foi o 8º Líder e colocou Vinícius na berlinda. "Na semana passada, eu e dona Vilma recebemos um [Castigo do] Monstro que foi, disparado, o mais difícil da temporada até o momento. Foi tão difícil que ela acabou passando mal. Ele me colocou direto no Paredão [na semana anterior]. Acho nada mais justo que eu devolva isso para ele", justificou.

Além de Vinícius, a berlinda foi formada por Aline e Thamiris. Thamiris foi eliminada, e Vinícius permaneceu no jogo, tendo apenas 35,97% dos votos.

11º Paredão

Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike era Líder novamente durante a formação do 11º Paredão e indicou Delma para a berlinda. "Ela tem falas que ela diz que não lembra. Semana passada ela me colocou no Paredão, um dia depois de dizer que era uma das pessoas que ela não votaria e isso acho incoerente", explicou.

Vinícius, Delma e Eva compuseram a berlinda. Vilma deixou o reality show, e Delma foi a menos votada, com apenas 4,13%.

12º Paredão

Imagem: Reprodução/Globoplay

A liderança de Maike teve uma "dobradinha" após ele vencer outra Prova do Líder em seguida. Ele mandou Diego Hypolito para o Paredão. "Maike indicou Diego Hypolito ao Paredão. "A gente vem tendo embate desde o começo do programa e, no último Sincerão, ele trouxe coisas lá do começo do programa - quase 10 semanas depois. Ele se esquiva muito dos embates, dos conflitos. E, por esse motivo, vou indicar ele ao Paredão", afirmou Maike.

Vinícius e Vilma se juntaram a Diego no Paredão. Vilma foi eliminada, e Diego teve ínfimos 1,4% dos votos.

