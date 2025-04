Relembre 12 atores da versão original de 'Vale Tudo' que já morreram

O remake de "Vale Tudo" (Globo) colocou os holofotes novamente na versão original da trama, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Com isso, vários atores da época foram relembrados, apesar de já terem ocorrido algumas perdas no elenco. Splash recorda quem já morreu da novela de 1988.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Beatriz Segall

A icônica Odete Roitman da primeira edição da novela morreu em 2018, aos 92 anos. Beatriz Segall enfrentou problemas respiratórios, além de complicações do Alzheimer, e sua morte aconteceu justamente no ano em que "Vale Tudo" foi reexibida no Canal Viva. A veterana estreou em novelas na década de 1950 e esteve em dezenas de produções marcantes da TV, como "Água Viva", "Dancin' Days", "Pai Herói" e "Barriga de Aluguel".

Beatriz Segall, a Odete Roitman de 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Divulgação/Globo Beatriz Segall, a Odete Roitman de 'Vale Tudo' (1988) - Divulgação/Globo ()

Adriano Reys

O ator luso-brasileiro morreu em 2011, vítima de câncer no fígado e no peritônio, aos 78 anos. Em "Vale Tudo", o ator deu vida a Renato Filipelli, papel que no remake está sendo feito por João Vicente de Castro. Reys esteve em diversas novelas da Tupi e da Globo, como "Éramos Seis,", "Amor com Amor se Paga", "Selva de Pedra" e "Mulheres de Areia", mas terminou a carreira em "Mutantes", da Record.

Adriano Reys interpretou Renato Filipelli em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Globo Adriano Reys interpretou Renato Filipelli em 'Vale Tudo' - Bazílio Calazans/Globo ()

Pedro Paulo Rangel

O antigo Audálio/Poliana de "Vale Tudo" morreu em 2022, aos 74 anos, vítima de enfisema pulmonar. Pedro Paulo Rangel estreou na TV em 1969 e não parou mais. Foi contratado da Globo por mais de 30 anos, emissora na qual trabalhou em sucessos como "A Indomada", "Pecado Capital", "O Cravo e a Rosa" e "Amor Eterno Amor". Seu último projeto foi "Independências", na TV Cultura.

Pedro Paulo Rangel interpretou Poliana em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Globo Pedro Paulo Rangel interpretou Poliana em 'Vale Tudo' - Bazílio Calazans/Globo ()

Cláudio Corrêa e Castro

Cláudio Corrêa e Castro interpretou Bartolomeu na primeira "Vale Tudo" e morreu aos 77 anos. O ator estreou na televisão na TV Excelsior e fez dezenas de novelas ao longo da carreira, como "A Gata Comeu", "Força de Um Desejo" e "Chocolate com Pimenta". Diagnosticado com diabetes e hipertensão, morreu de falência de múltiplos órgãos, por complicações de uma cirurgia cardíaca.

Claudio Corrêa e Castro interpretou Bartolomeu em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Globo Claudio Corrêa e Castro interpretou Bartolomeu em 'Vale Tudo' - Bazílio Calazans/Globo ()

Sérgio Mamberti

O inesquecível mordomo Eugênio de "Vale Tudo" morreu em 2021 após uma infecção respiratória, aos 82 anos. Conhecido por viver o Doutor Vitor na série infantil "Castelo Rá-Tim-Bum" (TV Cultura), Mamberti marcou a dramaturgia também com papéis no cinema e em inúmeras novelas, gênero no qual estreou na década de 1960. "As Pupilas do Senhor Reitor", "Brilhante", "Dona Beija", "Flor do Caribe" e "Sol Nascente" estão entre seus principais trabalhos.

Sérgio Mamberti interpretou Eugênio em 'Vale Tudo' Imagem: Bazílio Calazans/Globo Sérgio Mamberti interpretou Eugênio em 'Vale Tudo' - Bazílio Calazans/Globo ()

Lourdes Mayer

Atriz, radialista e dubladora, Lourdes Mayer morreu aos 78 anos, em 1998, devido a enfisema pulmonar. Começou cedo na TV, na década de 1960, e seu último folhetim foi "Xica da Silva" (1996), na Manchete. Em "Vale Tudo" ela viveu Dona Pequenina, avó de Íris (Cristina Galvão). Ambas as personagens ficaram de fora do remake da Globo.

Lourdes Mayer como Dona Pequenina em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo Lourdes Mayer como Dona Pequenina em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo ()

Fernando Almeida

Intérprete de Gildo na trama, Fernando Almeida foi assassinado no Rio em 2019, aos 29 anos. Sua primeira novela foi "Olhai os Lírios do Campo", de 1980, antes de passar por sucessos como "Sinhá Moça", "O Outro", "Pedra Sobre Pedra", "Malhação", "Vila Madalena" e "A Padroeira", título que encerrou sua carreira, em 2001. No remake de "Vale Tudo" seu personagem foi substituído por Gilda, vivida por Letícia Vieira.

Fernando Almeida interpretou Gildo em 'Vale Tudo' 1988 Imagem: Bazilio Calazans/Globo Fernando Almeida interpretou Gildo em 'Vale Tudo' 1988 - Bazilio Calazans/Globo ()

Zeni Pereira

Zeni Pereira interpretou a funcionária da casa de Bartolomeu em "Vale Tudo". A atriz morreu após um derrame cerebral em 2002, aos 77 anos. Ficou eternizada por dar vida à icônica Tia Nastácia nas duas primeiras versões de "Sítio do Picapau Amarelo", da Tupi e TV Cultura, além de interpretá-la no cinema.

Zeni Pereira como Maria José em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo Zeni Pereira como Maria José em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo ()

Paulo Porto

Paulo Porto morreu em 1999, aos 81 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Em "Vale Tudo", interpretou Queiroz, um homem da alta sociedade, amigo de Celina, personagem de Nathalia Timberg na versão. Cria dos palcos, teve carreira marcante no teatro e nos cinemas, mas fez poucas novelas.

Paulo Porto (Queiroz) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo Paulo Porto (Queiroz) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo ()

Sebastião Vasconcelos

Intérprete do pai de Raquel e avô de Maria de Fátima, Sebastião Vasconcelos morreu em 2013. Segundo Vilma Guisser, em entrevista ao UOL em julho de 2013, o ator sofreu muito com a demissão da Globo e entrou em depressão. A causa da morte, porém, foi oficializada como choque séptico. O veterano compôs o elenco de dezenas de novelas, como "Mulheres de Areia", "Cabocla", "O Clone", entre outras.

Sebastião Vasconcelos e Gloria Pires em 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Reprodução/Globo Sebastião Vasconcelos e Gloria Pires em 'Vale Tudo' (1988) - Reprodução/Globo ()

Fábio Junqueira

Na versão de 1988, Fábio Junqueira viveu Fred, amigo de Ivan, que se torna assistente dele. O ator morreu aos 52 anos, em novembro de 2008, em decorrência de complicações de um câncer cerebral. Era pai do também ator Caio Junqueira, que morreu após grave acidente em 2019, e padrasto de Jonas Torres, 50. Esteve também em "Ciranda de Pedra", "Meu Bem, Meu Mal", "Malhação", "Quatro por Quatro" e "Mulheres Apaixonadas", entre outras.

Fábio Junqueira como Fred em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo Fábio Junqueira como Fred em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo ()

Maria Isabel de Lizandra

Intérprete de Marisa, melhor amiga de Raquel em "Vale Tudo", atriz morreu em 2019. A causa da morte foi uma pneumonia e ela tinha 72 anos. Maria Isabel de Lizandra estreou em novelas em 1964, na TV Tupi, e compôs o elenco de diversos sucessos, como "Anjo Marcado", "O Machão", "Ti Ti Ti" e "Tieta", hoje reexibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Maria Isabel de Lizandra (Marisa) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo Maria Isabel de Lizandra (Marisa) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo ()

O remake de "Vale Tudo", escrito por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.