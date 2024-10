Leão: 'Mania de Você' fica insuportável e longe da realidade humana

Com tantas reviravoltas, "Mania de você'" (Globo) é uma novela que não tem vingado, avalia Leão Lobo.

O comentarista diz que a trama tem seguido "cheia de lacunas", de uma forma "esquisita", e por isso não tem alcançado uma boa audiência.

Segundo Leão, falta humanidade nas personagens. "Eles não parecem pessoas, com sentimentos, acertos e erros. Parece um jogo, um Big Brother", avalia. "É uma novela fria, feita no gelo (...) É tudo um exagero".

Está insuportável, porque é demais. Vai para um limite de que você pensa: 'Isso não é humano' Leão Lobo

Manipulado e com texto ruim, novela perde para futebol

Com cenas manipuladas, "Mania de Você" é um raro exemplo de novela das 21h que "perde para o futebol", diz Leão. "As pessoas não se atraem e mudam de canal mesmo", diz.

A direção pode estar um pouco perdida, avalia, mas o texto é essencial — e nesse ponto, o autor João Emanuel Carneiro "perdeu a medida do que é humano". "Extrapolou tudo. Eles parecem peças de um jogo", diz.

Assista à íntegra do Splash Show:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso