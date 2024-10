Thais Carla ironiza uso de Ozempic na SPFW: 'Me sentindo mais leve'

Thais Carla, 33, ironizou o uso de Ozempic no São Paulo Fashion Week.

O que aconteceu

A dançarina usou uma camiseta com a frase "eu amo ozempic", em tradução para o português. No Instagram, ela ironizou: "Nem precisei tomar, só me vesti e já estou me sentindo mais leve... de tanto rir!"

Ozempic é um remédio usado originalmente para tratar diabete e também obesidade. É adotado por muitas pessoas sem nenhuma das doenças, que querem perder peso rápido.