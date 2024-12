Sem rivalidade: Luana e Larissa se encontram após Fazenda: 'Injustiçadas'

Eliminada de A Fazenda 16 (Record) nesta quinta-feira (12), Luana reencontrou sua colega de confinamento, Larissa, na noite desta sexta (13).

O que aconteceu

Luana reencontrou Larissa em uma espécie de festa promovida após sua saída.

As duas foram flagradas conversando sozinhas e contando "fofocas". No Instagram Stories, elas publicaram uma foto juntas com a legenda: "Injustiçadas".

Dentro da Fazenda 16, especulou-se uma rivalidade entre as duas. Segundo Luana, Gizelly afirmou que Larissa não gostava da influenciadora.

Fora do reality, Luana chegou a revelar um "segredo" envolvendo o nome da amiga. "Que eu saiba, o segredo é o negócio de Larissa, que Larissa namorava com deputado e me perguntou, sem microfone, se eu tinha ficado com esse deputado na época que eu fui pra Noronha, e eu estava ficando com eu namorado", disse. "Falei que não, que não sabia quem era esse deputado e que não tinha ficado com ninguém. E ela [Gizelly] falou 'tem certeza? Por que Larissa falou que não gostava de você'".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Resultado parcial Total de 47604 votos 0,09% Albert Bressan 4,57% Gui Vieira 5,43% Gilsão 1,05% Juninho Bill 30,05% Sacha Bali 46,33% Sidney Sampaio 8,71% Vanessa Carvalho 3,78% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 47604 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso