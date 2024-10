Sidney cobra Sacha por falar de alucinação': 'Dr. Sacha me deu um laudo'

Enquanto Sacha e Gizelly protagonizavam uma discussão, Sidney se envolveu na briga e cobrou o ator por falas durante dinâmica do Faro em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Na dinâmica do programa do Faro, Sacha alfinetou Love e Sidney, dizendo que o ex-jogador tem "capacidade cognitiva baixa" e que o ator "precisa de um psiquiatra, por que ele está tendo alucinações". Os peões foram cobrar as provocações feitas pelo carioca.

"Então você é médico? Por que você tá falando isso? Você não tem autoridade para constatar isso", dispara Sidney.

"Você chamou o cara de doente mental, tá gravado!", acusa Love.

"Não chamei", se defende Sacha. "Sabe o que significa falta de capacidade cognitiva? É que você é burro", responde Sacha. "Te dei laudo nenhum. Falei que você está tendo alucinações. Tá mais do que comprovado que você tá viajando."

"Se uma pessoa tá tendo alucinação você precisa primeiro comprovar isso!", responde Sidney aos gritos. "Você não assume o que você fala, você é covarde. Um rato!"

Abaixei a voz para falar que você mente, que não tem caráter, que é formado em medicina, que deu laudo para mim de problema mental. Mesmo que eu tivesse, não lhe cabe! Você é um covarde! Um bosta!

Sacha se afasta de Sidney durante o bate-boca, e o ator começar a persegui-lo pela casa. "Volta para discussão, dr. Sacha! Covarde!

"Mesmo discurso de Zé Lúcifer. Mesmo discurso, não tem argumento nenhum", dispara Sacha. "Parabéns! Tu tá treinando teus chihuahua direitinho, tão latindo grosso."

"Vou atrás de você onde eu quiser. Se tiver incomodado, vai lá e toca o sino, bonitão!", grita Sidney seguindo Sacha pela sede. "Teu teatrinho engana tua plateia? Você não é médico. Você tem que ter respeito e empatia. Você debochou de alguém que tem problema mental!"

Sacha diz que Sidney está pisando nos pés dele enquanto anda. "Cuidado."

"Você falou 'deve estar com algum problema mental'", retoma Sidney, enquanto peita o ator.

"Então deve estar mesmo", fala Sacha. "Bem da cabeça você não tá."

