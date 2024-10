A Fazenda 16: Albert lava roupa suja com Babi: 'Não tô aqui pra aconselhar'

Albert chamou Babi para conversar na tarde desta segunda-feira (21) sobre divergências que têm tido dentro da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Segundo o peão, todo o "grupinho" do qual ambos fazem parte virou a cara para ele. "Qualquer um pode chegar em mim e conversar comigo", disse. "Agora, todo mundo se virou, gelou comigo, eu não sou idiota. Tenho idade pra ser pai de todo mundo. Que nem, eu chamei o Gilson, ontem dei um tempo, chamei o Sidney, são pessoas que tenho muito respeito. Chamei o Zé pra conversar agora. E deixei pra te chamar por último".

Babi disse que, se estivesse chateado, Albert deveria chamá-la para conversar. "Eu acho que você poderia ter conversado comigo, falado pra mim 'Babi você passou um pouco do limite'. Eu ia falar, pô amigo, desculpa. Não foi minha intenção".

O peão se desculpou. "Se houve algum excesso da minha parte eu assumo e peço desculpas", disse.

Albert encerrou a conversa dizendo gostar de Babi, que ela não era seu alvo, mas que deveria tomar cuidado com as pessoas com quem partilha informações na sede. "Agora, eu não tô aqui pra aconselhar. Mas acho que às vezes, você e Fernanda mexem com pessoas que não estão dando o direito daquilo. Tem que tomar muito cuidado, pois pode ser fatal".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 9676 votos 1,51% Albert Bressan 1,53% Babi Muniz 1,52% Camila Moura 1,49% Fernanda Campos 1,90% Fernando Presto 1,46% Flor Fernandez 2,22% Flora Cruz 1,57% Gui Vieira 1,48% Gilsão 1,90% Gizelly Bicalho 1,48% Juninho Bill 1,49% Júlia Simoura 1,49% Luana Targino 25,20% Sacha Bali 2,98% Sidney Sampaio 1,89% Vanessa Carvalho 19,46% Yuri Bonotto 5,08% Zaac 24,36% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9676 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso