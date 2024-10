A Fazenda: Luana diz para Yuri que punição não deve ser 'levada numa boa'

Luana Targinno chamou atenção de Yuri Bonotto sobre como os participantes têm lidado com as punições em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana disse que as punições não devem ser compreendidas. Yuri, que causou a mais recente punição da casa, rebateu que não há o que ser feito e que o próprio castigo já serve para deixar os infratores mais alerta.

Luana: "Todos nós temos que nos atentar a essas punições. Desde o começo, está todo mundo levando muito na boa, sabe? 'Ah, foi sem querer, está tranquilo'. Só que, se as coisas continuarem assim, a gente vai se f*der cada vez mais até que, uma hora, alguém vai estourar e vai pegar uma briga muito grande. E sabe qual é a resposta que vão dar? 'Todo mundo levou e ninguém reclamou. Por que comigo estão fazendo esse auê?'. Uma hora isso vai dar merd*. Não é para ficar normalizando e tranquilizando. Inclusive, eu já normalizei muito. Todo mundo que tomou punição está errado, independente se bebeu ou não, se foi sem querer ou não. A gente tem que agir conforme o castigo que está levando".

Yuri: "Mas errar é humano e, se a pessoa fez sem querer, não precisa brigar com essa pessoa".

Luana: "Mas ninguém faz querendo".

Yuri: "É isso o que eu estou falando. A gente não tem o que fazer".

Luana: "Então vamos levar numa boa".

Yuri: "Mas eu sempre levei numa boa. Nunca xinguei ninguém por punição".

Luana: "Não é para levar numa boa".

Yuri: "Ah, mas aí cada um leva do jeito que acha. Tem que se atentar, sim, com certeza. E eu tenho certeza que a pessoa que tomou punição vai ficar muito mais ligada para não tomar outra".

Luana: "Se todo mundo ficar passando a mão na cabeça igual acontece toda vez...".

