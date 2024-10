A Fazenda: Gui vence 5ª Prova de Fogo; veja quem está na Baia

Na tarde de domingo (20), aconteceu a quinta Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV). Gui saiu como vencedor e agora detém os poderes do lampião.

O que aconteceu

A prova foi disputada em trios e exigiu equilíbrio, habilidade e sintonia. A competição será exibida na íntegra na segunda (21), na RecordTV.

Quatro competidores e oito ajudantes participaram da dinâmica. Fernanda, Gizelly, Gui e Juninho foram sorteados. Cada um levou dois ajudantes, sendo, respectivamente, Gilson e Zé Love, Luana e Camila, Sacha e Albert e Zaac e Fernando. Gui saiu vencedor.

Os perdedores foram direto para a baia: Gizelly, Fernanda e Juninho. Sacha também foi puxado e, pela 4ª semana, vai dormir com o cavalo Colorado.

Antes da atividade, Adriane Galisteu apareceu para revelar o poder escolhido pelo público esta semana. Segundo a apresentadora, a opção selecionada pelos espectadores foi opção B: hoje não haverá a puxada da Baia tradicional. Você deve apontar um peão da Baia e outro da Sede. O segundo roceiro deve puxar um desses dois para a terceira vaga na Roça.

