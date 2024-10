Gracyanne Barbosa sensualiza de topless e exibe barriga trincada

Gracyanne Barbosa, 41, chocou os fãs com fotos sensuais nesta quinta-feira (17).

O que aconteceu

A musa fitness exibiu o corpo sarado em uma série de fotos. Ela fez a publicação em seu perfil do Instagram.

Na postagem, posou de topless, nua e com um biquíni micro. Na legenda, escreveu: "TBT das fotos que vocês gostaram bastante, me diz aí qual é a sua preferida".

Com as fotos ousadas, Gracyanne Barbosa foi elogiada pelos fãs. "Todas. Você é perfeita, sou apaixonado por você", ressaltou um. "Que mulher espetacular... linda demais", acrescentou outro. "Queria curtir as três, mas não dá", brincou uma terceira.