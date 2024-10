'Megalópolis' encerrará a Mostra de SP em sessão com Francis Ford Coppola

A estreia de "Megalópolis" no Brasil será no encerramento da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Sessão acontecerá no dia 30 de outubro. Ainda não foram divulgados detalhes sobre onde será a exibição ou sobre a venda de ingressos.

Francis Ford Coppola estará presente. O diretor estará em São Paulo entre 27 e 31 de outubro, e também será homenageado pelo evento com o Prêmio Leon Cakoff.

A colunista de Splash Flavia Guerra chamo "Megalópolis" de um projeto "mega", que vem sendo desenvolvido desde 1980. "Mega produção, que o próprio estúdio do diretor produziu, com mega elenco, hiperbólico, barroco, prolixo. Mas também é um olhar de um autor que, ao longo de uma vida de altos e baixos, sempre apostou em sua visão, colocou seu próprio dinheiro e sua vida financeira em risco para defender suas ideias", disse em coluna.

Conhecido por obras como "O Poderoso Chefão" e "Apocalypse Now", Coppola é vencedor de seis Oscars. Ele é um dos principais nomes da Nova Hollywood, movimento que transformou o cinema nos anos 1970.

Para Igor Kupstas, executivo da O2 Play, o tour será um grande evento cinéfilo. "Megalópolis e Coppola representam tudo que a O2 Play admira e quer trabalhar em seu lineup, um grande evento cinéfilo, que vem para repensarmos o cinema e provocar a audiência."

Já para Alexandra Pain, a head de marketing do C6 Bank, trazê-lo é uma maneira de enaltecer a arte do cinema. "Aqui no C6 Bank, acreditamos no poder transformador da arte e da cultura. Por isso, estamos muito felizes em apoiar a vinda de Coppola ao Brasil."