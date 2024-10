'Naruto Shippuden' ganha novos episódios dublados após 10 anos

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

A Netflix lançou em 1º de outubro 38 novos episódios dublados de "Naruto Shippuden". Embora o anime seja um sucesso no streaming, a dublagem estava pausada há muitos anos.

O trio de personagens principais continua sendo interpretado por Úrsula Bezerra (Naruto), Robson Kumode (Sasuke) e Tatiane Keplmair (Sakura).

A dublagem da série havia sido interrompida no episódio 112 em 2014, e agora, dez anos depois, os fãs estão ganhando a continuação da história.

A produtora de conteúdo Moo-chan gravou um vídeo para o canal de Splash UOL dando muitas dicas de mangás, tanto de volume único quanto de obras com mais volumes. Tem para todos os gostos (tem até mangá do mesmo autor de "Dragon Ball"!), com certeza alguma dessas histórias vai te agradar. Quer dar sugestões ou comentar as escolhas? Aproveite a sessão de comentários lá no YouTube pra deixar sua opinião!

"Fate/Zero" vai ganhar um... MUSICAL no Japão. O anime de sucesso produzido pelo ufotable (mesmo estúdio de "Demon Slayer") ganhará uma versão inusitada e com músicas no começo de 2025 no Japão.

"Jujutsu Kaisen" teve seu último capítulo publicado e decepcionou quem nutria expectativas por uma continuação. A trama encerrou em "aberto", mostrando um dedo do Sukuna escondido. Quer saber mais sobre o final? Temos matéria sobre isso aqui em Splash.

Não que seja uma surpresa, mas confirmaram a produção da 2ª temporada de "Frieren e a Jornada Para o Além". O anime foi um dos maiores sucessos dos últimos anos e uma continuação era uma aposta certeira.

O perfil oficial do estúdio MAPPA (o mesmo de "Jujutsu Kaisen") postou oficialmente a abertura de "Ranma 1/2", anime que estreia em 5 de outubro na Netflix.

O anime de mergulho "Grand Blue" vai ganhar uma segunda temporada! A série, que teve 12 episódios lançados em 2018, continuará a trama de onde o mangá havia parado. A obra é protagonizada por Iori Kitahara, que se muda para a loja de mergulho de seu tio. Lá, ele conhece um grupo de mergulhadores que ama fazer uma farra e beber uma cervejinha .

Começou a temporada de outubro e, com isso, muitos animes novos estreando. Os destaques até o momento foram "Dan Da Dan", "Blue Box". "TRILLION GAME", "365 Days to the Wedding" e "I'll Become a Villainess Who Goes Down in History". Temos matéria sobre as principais estreias da temporada aqui.

Entra na lista de destaque também as novas temporadas de "Rurouni Kenshin", "Re:ZERO -Starting Life in Another World-;" e "KamiErabi GOD. app". Temos matéria sobre os retornos da temporada aqui.