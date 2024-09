Flavinha sem buquê e festa exclusiva: como foi o casamento de Jade Barbosa?

Jade Barbosa se casou neste sábado (28) com o administrador de empresas Leandro Ferlini em São Paulo.

Como foi o casamento

O evento ocorreu em São Paulo, em uma cerimônia intimista e minimalista, com a presença de poucos convidados. A medalhista da ginástica olímpica em Paris 2024 estava noiva desde fevereiro de 2023 e namorava Leandro havia mais de cinco anos.

Jade usou um vestido liso, de costas meio abertas, com os braços à mostra. Entre os detalhes do look, flores na parte de trás, em cima do quadril.

Imagem: Reprodução/Instagram

A seleção brasileira de ginástica marcou presença "em peso". Flávia Saraiva, Ana Lu, Arthur Nory e Rebeca Andrade são alguns dos nomes que estiveram presentes.

Flávia Saraiva, inclusive, "viralizou" no casamento. No momento do lançamento do buquê, ela ficou imóvel e, em seguida, acenou para a câmera, insinuando que não queria pegar as flores —a tradição diz que quem pega as flores é a próxima a se casar, algo que Flávia parece não estar interessada.

O evento teve música ao vivo. Rebeca Andrade arriscou cantar algumas músicas, registradas em vídeo pelos colegas.

Imagem: Reprodução/Instagram

Jade ainda fez uma pausa em meio ao evento para atender fãs. Eles esperavam à porta do prédio e tiraram fotos com a ginasta.

Durante a cerimônia civil, antes de assinar os papéis, ela se declarou ao seu companheiro. "Obrigada por ser meu companheiro porque eu sei que no final da vida o que a gente vai ter é exatamente isso, nossa companhia. Eu te amo imensamente com tudo que eu tenho e eu amo a sua sede de viver, sua coragem. Eu espero que a gente possa viver eternamente no nosso Carnaval", disse.

Detalhes do casamento foram registrados e transmitidos no Instagram da ginasta, que contratou uma "story maker" para acompanhar o evento. Amigos do casal também registraram cenas do dia nas redes sociais.

Em 2020, em entrevista ao UOL, Jade se declarou para o então namorado e falou do desejo de ter uma família com ele. "Eu estou namorando tem um ano e estou muito feliz no meu relacionamento. Eu gostaria de casar, constituir uma família, ter filhos, tenho muita vontade de ser mãe. Isso estava para depois de Tóquio e agora ficou um pouco bagunçado. Vamos esperar 2021, metade do ano de 2021", disse Jade à época.