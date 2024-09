Lívia Andrade mostra antes e depois de lipo LAD: 'Amando o resultado'

Lívia Andrade, 41, mostra resultado de lipo LAD.

O que aconteceu

A atriz e modelo passou pela lipoaspiração HD. Ela compartilhou o antes e o depois em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (25).

A famosa contou que fez o procedimento e estava feliz com o resultado. "Chegou a minha vez! Depois de acompanhar por alguns anos a evolução e o trabalho incrível que acontece, decidi com muita responsabilidade que iria, sim, fazer a minha LAD Avançada. Estou super feliz com a minha escolha e amando o resultado!", pontuou.

No vídeo, detalhou que se incomodava com algumas partes do corpo. "É uma lipo associada a várias tecnologias. Tenho algumas coisas que me incomodam na parte do abdômen, na parte das costas. Sempre fui muito direta com vocês (...). Não vou aparecer do nada com a barriga trincada e falar que foi uma dieta ou que foi um tratamento estético."