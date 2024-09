Rock in Rio: Cynthia Luz desafina discurso feminista ao chamar Whindersson

Colaboração para Splash, no Rio

Toda menção a Cynthia Luz na mídia ressalta seus milhões de plays e de seguidores nas plataformas. O modesto público que aguardava seu show no palco Supernova foi uma surpresa. A rapper leva vantagem sobre a concorrência por tocar com banda ao vivo, garantindo um groove mais orgânico. Infelizmente, retrocedeu várias casas ao convidar Whindersson Nunes & Soares para cantar "Liga pro Plug". Num dia em que muito se falou da importância da representatividade feminina no festival, a letra sexista foi uma tremenda bola fora.

SÓ NO GOGÓ

Cynthia não apela ao playback. Essa é a boa notícia. A má é que ela já começa a curta apresentação meio rouca e vai piorando. A distância entre as versões de estúdio e a performance ao vivo é grande.

CONCENTRADO

Para fazer render a meia hora de show, a artista apresentou versões mais compactas de sucessos como "Tão Forte", "Bom Te Encontrar", "Insônia" e "Mais Sobre Mim".

ARCO-ÍRIS

Antes de ceder o palco a Lil' Whind & Soares, Cynthia recebeu a cantora transgênero Boombeat. As duas cantaram em dueto "Céu", pela primeira vez ao vivo.

O show de Cynthia Luz no chamado Dia Delas no Rock in Rio 2024 Imagem: Divulgação Rock in Rio

VARIANDO

A banda que acompanha a rapper não é muito exigida na maior parte do tempo. Contenta-se em segurar uma levadinha funky que dá pro gasto. Mas até exibe alguma variação na versão reggae de "Malandragem", célebre na voz de Cássia Eller, e na pegada drum'n'bass de "Gaveta".