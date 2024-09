Jaqueta, cordinha para celular: fãs passam horas em fila por brindes no RiR

Do Toca, no Rio de Janeiro

Nem só de shows vivem os fãs no Rock in Rio. Muitos deles passam até uma hora na fila para conquistar brindes.

O que aconteceu

O engenheiro civil Emerson Soares, 35, veio preparado para enfrentar filas e pegar os brindes mais badalados. Ele passou quase uma hora na fila do estande da Olla para girar uma roleta e concorrer a um brinde. Com sorte, pegou o que queria: uma jaqueta corta-vento.

"Fiquei 40 minutos na fila, mas valeu a pena. Eu queria essa corta-vento. Também peguei o copo do Itaú, fiquei uns 20 minutos na fila apenas. E vou atrás de outros. Quero a ecobag da Volkswagen", disse Emerson.

Rock in RIo: Emerson exibe seu brinde; ao fundo, longa fila para ganhar jaqueta ou pochete com camisinhas Olla Imagem: Filipe Pavão/UOL

Outro brinde concorrido é uma cordinha de celular. E é preciso chegar cedo, porque pode esgotar. Hoje, às 20h, no estande da Coca-Cola, as 500 cordinhas — que são liberadas aos poucos — já haviam sido distribuídas. É considerado um dos hits do festival e tem viralizado em vídeos no TikTok.

O administrador Felipe Braz, 44, e o designer Fabio Mota, 47, foram atrás de cosméticos. O estande da Natura passa o dia todo com fila.

"A gente descobriu aqui porque viu todo mundo usando. Ficamos uns 30 minutos na fila. Lá, você faz um jogo e ganha uma pochete com produtos ou creme de mão de castanha. Na minha pochete veio um batom e uma amostra de perfume", disse Felipe.

Rock in Rio: Felipe e Fabio conquistaram pochetes com cosméticos Natura Imagem: Filipe Pavão/UOL

Mas não para por aí: outros estandes têm produtos disputados. Na Trident, fãs formam fila para ganhar uma jaqueta também. Enquanto isso, no iFood, a longa fila é recompensada por um algodão-doce.