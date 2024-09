Yseult exalta Pabllo Vittar antes de show no Rock in Rio: 'Como uma mãe'

Yseult participou do show de Karol G nesta sexta (20) no Rock in Rio — ao lado de Pabllo Vittar e Sevdaliza.

O que aconteceu

Yseult, Karol G, Pabllo Vittar e Sevdaliza cantaram "Alibi" juntas no festival. Em entrevista a Toca, a cantora francesa se declarou para Pabllo Vittar. "Ela é incrível, ela é como uma mãe para mim, ela me apoia todos os dias. Mesmo agora, enquanto estou prestes a lançar meu projeto, ela comenta em cada post dizendo 'eu te amo, você é uma estrela, eu acredito em você'. E eu fico tipo 'Pabllo Vittar está aqui!'. É tão legal ter essa relação com ela, e eu a amo muito", contou.

Yseult se mostrou grata pela amizade com a drag queen e também enalteceu Anitta. "Ela é uma mulher poderosa, forte, e eu realmente aprecio isso. Sou abençoada por estar cercada por mulheres tão poderosas. E Anitta também. Ela é a rainha do funk, todo mundo no Brasil fala isso".

Quem é a cantora?

Yseult é francesa e estourou no Brasil após o hit "Alibi", gravada em parceria com Pabllo Vittar e Sevdaliza. Além de cantar, ela também é produtora, modelo e embaixadora de marcas francesas de renome mundial. Yseult começou a chamar a atenção pela primeira vez em 2019 com a balada de piano "Corps" (francês para "corpo"). A música tornou-se viral no TikTok e possui mais de 24 milhões de visualizações no YouTube. Além disso, a cantora também conquistou espaço com suas interpretações modernas do classicismo francês. No começo desta semana, ela estreou na televisão no "Tonight Show", de Jimmy Fallon.

Em Paris, sua cidade natal, a cantora se apresentou na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2024. No evento, Yseult cantou para mais de 71 mil espectadores.