A Fazenda 16: Votação para subir do Paiol tem reviravolta e altera cenário

Quatro jogadores serão anunciados no programa ao vivo desta quinta-feira (19) para subirem à sede da Fazenda 16 (Record). Confira quem deverá subir ou não de acordo com a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Albert Bressan, Cauê Fantin, Gabi Rossi, Geovana Chagas, Gizelly Bicalho, Vinicius D'Black e Vivi Fernandez estão no Paiol e disputam as quatro vagas restantes no reality.

Às 17h30 de hoje, Cauê Fantin mantinha-se como o favorito, segundo a enquete UOL. O diretor e ator que namorou Alicia X é o mais votado para subir à sede desde o início da votação, e somava 25,31% na última atualização.

No segundo e terceiro lugar estavam Vivi Fernandez e Geovana Chagas, com 16,14% e 14,58% respectivamente.

Nesta reta final, a ex-BBB Gizelly Bicalho ganhou votos e mudou o cenário do Paiol. A advogada é apontada como a quarta colocada para subir à sede, com 13,63% — uma porcentagem pouco diferente de Albert Bressan, com 13,46%, que está em quinto lugar e, possivelmente, fora do jogo.

O resultado do Paiol será anunciado às 22h30 no programa ao vivo.

Enquete UOL - Quem você quer que entre em A Fazenda 16? Enquete encerrada Total de 47770 votos 23,35% Cauê Fantin 15,65% Vivi Fernandez 15,24% Gizelly Bicalho 14,92% Geovana Chagas 14,61% Albert Bressan 10,98% Vinicius D'Black 3,33% Gabi Rossi 1,92% Michael Calasans Votar de novo Total de 47770 votos

