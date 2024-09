Emmy: 'Xógum' leva prêmio de Melhor Série de Drama e bate recordes

A 76ª edição do Emmy Awards aconteceu neste domingo (15). A premiação foi transmitida pela TNT e, no streaming, pela Max.

"Xógum" foi a Melhor Série de Drama e quebrou recordes. Ela foi premiada com quatro estatuetas, que se somaram às outras 14 recebidas pela produção durante o Creative Emmy Awards, dedicado às categorias técnicas. Com 18 troféus no total, "Xógum" é a série que mais recebeu Emmys em uma mesma temporada. Ela deixou para trás a minissérie da HBO "John Adams" (2008), que conquistou 13 estatuetas.

"Hacks" levou o prêmio de Melhor Série de Comédia. A série sobre as diferenças entre uma comediante veterana e uma jovem escritora desbancou a favorita "O Urso", segunda maior vencedora da edição, com 11 prêmios (incluindo categorias técnicas).

Nas categorias de minissérie, a grande vencedora foi "Bebê Rena", que levou a estatueta de melhor minissérie ou filme para a TV e também viu premiados seu criador Richard Gadd (em Melhor Roteiro e Melhor Ator) e a atriz Jessica Gunning, a Martha (Melhor Atriz Coadjuvante).

Confira abaixo a lista de vencedores:

Melhor Série de Drama

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão"

Melhor Atriz em Série de Drama

Anna Sawai ("Xógum: A Gloriosa Saga do Japão")

Anna Sawai, de 'Xógum', leva o prêmio de melhor atriz em série dramática no Emmy 2024 Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Melhor Ator em Série de Drama

Hiroyuki Sanada ("Xógum: A Gloriosa Saga do Japão")

Hiroyuki Sanada de "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" leva o prêmio de Melhor Ator de Série de Drama Imagem: Getty Images

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

Elizabeth Debicki ("The Crown")

Elizabeth Debicki leva o Emmy 2024 de melhor atriz coadjuvante em série dramática por seu retrato da princesa Diana em 'The Crown' Imagem: Leon Bennett/WireImage

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

Billy Crudup ("The Morning Show")

Billy Crudup venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama Imagem: Getty Images

Melhor Série de Comédia

"Hacks"

"Hacks" venceu o prêmio de Melhor Série de Comédia no Emmy Imagem: Getty Images

Melhor Atriz em Série de Comédia

Jean Smart ("Hacks")

Jean Smart levou o prêmio de Melhor Atriz em Série de Comédia Imagem: Getty Images

Melhor Ator em Série de Comédia

Jeremy Allen White ("O Urso")

Jeremy Allen White, de 'O Urso', leva o prêmio de melhor ator em série de comédia no Emmy 2024 Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Liza Colón-Zayas ("O Urso")

Liza Colón-Zayas venceu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia Imagem: Getty Images

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Ebon Moss-Bachrach ("O Urso")

Ebon Moss-Bachrach ganhou o Emmy de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia Imagem: Getty Images

Melhor Série Limitada ou Antologia

"Bebê Rena"

Melhor Atriz em Série Limitada ou Antologia

Jodie Foster ("True Detective: Terra Noturna")

No Emmy 2024, Jodie Foster ganha prêmio de melhor atriz em minissérie ou filme para a TV, por 'True Detective: Terra Noturna' Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Melhor Ator em Série Limitada ou Antologia

Richard Gadd ("Bebê Rena")

Richard Gadd, criador e protagonista de 'Bebê Rena', leva prêmios de melhor roteiro e melhor ator em minissérie ou filme para a TV no Emmy 2024 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Antologia

Jessica Gunning ("Bebê Rena")

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Antologia

Lamorne Morris ("Fargo")

Melhor Direção em Série de Drama

Frederick E.O. Toye ("Xógum: A Gloriosa Saga do Japão")

Melhor Direção em Série de Comédia

Christopher Storer ("O Urso")

Melhor Direção em Série Limitada ou Antologia

Steven Zaillian ("Ripley")

Melhor Roteiro de Série de Drama

Will Smith ("Slow Horses")

Melhor Roteiro em Série de Comédia

Lucia Aniello, Paul W. Downs, and Jen Statsky ("Hacks")

Melhor Roteiro de Série Limitada ou Antologia

Richard Gadd ("Bebê Rena")

Melhor Série de Variedades Roteirizada

Last Week Tonight With John Oliver

Melhor Talk Show

The Daily Show

Melhor Reality de Competição

"The Traitors"