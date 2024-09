Chico:'Qualquer mudança no Estrela da Casa precisa ser para gerar conflito'

Na Central Splash, Chico Barney e Bárbara Saryne falaram das recentes mudanças feitas pela produção na edição ao vivo do Estrela da Casa (Globo).

Chico elogiou uma mudança feita durante os Festivais, que acontecem às terças-feiras. Nesta semana, Silvero Pereira estava no meio do auditório conversando com convidados da plateia. "Dá um outro ritmo, parece um show, cria uma interação com a Ana Clara."

Uma outra alteração foi no formato da apresentação da Jam Session. Durante a interpretação de Gael e Mumuzinho de "A loba", de Alcione, o programa adicionou depoimentos feitos pela dupla sobre a gravação. "Eu achei os depoimentos ruins e que não acrescentaram nada."

Eu acho que não falta emoção no Estrela da Casa, falta tensão e conflito. Qualquer mudança feita, não precisa ser para dizer o quanto são legais, precisa ser algo que gere conflitos. Isso que falta, chega de gratiluz.

Para Bárbara, a edição estragou a experiência da música com depoimentos que não eram relevantes. "Podia nem ter tido, não acrescentou nada."

Estrela da Casa - Enquete UOL: Quem você escolhe como Hitmaker da semana? Resultado parcial Total de 3028 votos 0,36% Evellin - "Manda um oi" (Guilherme & Benuto e Simone Mendes) 1,25% Gael Vicci - "Vidente" 5,35% Leidy Murilho - "Ressuscita-me" (Aline Barros) 50,07% Lucca - "Erro gostoso" (Simone Mendes) 16,12% Matheus Torres - "Luz dos olhos" (Nando Reis) 2,18% MC Mayarah - "A boba fui eu" (Ludmilla) 2,71% Nick Cruz - "Pouca pausa" (Clau e Haikaiss) 11,49% Nicole Louise - "Man! I feel lika a woman" (Shania Twain) 0,20% Thália - "Não vou parar" 10,27% Unna X - "Dengo" (João Gomes) Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3028 votos

embed chico/estrela da casa: