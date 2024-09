Taylor Swift anuncia voto em Kamala Harris

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A megaestrela do pop Taylor Swift manifestou apoio a Kamala Harris na terça-feira após debate contra o rival republicano Donald Trump, chamando a candidata democrata de "líder talentosa e de mão firme" que pode liderar o país com calma em vez de caos.

Em uma publicação no Instagram, Swift disse a seus mais de 280 milhões de seguidores que votará na vice-presidente dos EUA na eleição de 5 de novembro, no maior endosso de celebridade já feito a Kamala. As pesquisas mostram a corrida essencialmente empatada entre os dois candidatos.

"Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024. Vou votar em @kamalaharris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito que precisam de uma pessoa guerreira para defendê-los", afirmou Swift em sua postagem.

Swift também disse que ficou impressionada com o companheiro de chapa de Kamala, Tim Walz, que a cantora descreveu como alguém "que tem defendido os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito da mulher ao seu próprio corpo há décadas".

Walz, que estava no ar na MSNBC quando o endosso foi anunciado, disse que estava "incrivelmente grato" e pediu à grande base de fãs da cantora, os "Swifties", que "deem andamento às coisas".

Trump minimizou o apoio na quarta-feira, dizendo que "não é fã de Taylor".

"Era só uma questão de tempo", disse Trump à Fox News em uma entrevista. "Ela é uma pessoa muito liberal. Ela parece sempre apoiar um democrata. E ela provavelmente pagará um preço por isso... no mercado."

Os direitos reprodutivos se tornaram uma questão fundamental para os eleitores desde que a Suprema Corte dos EUA encerrou o direito constitucional ao aborto há dois anos. Os tratamentos de fertilidade por fertilização in vitro também foram colocados sob os holofotes desde que um tribunal do Alabama decidiu, no início deste ano, que os embriões congelados eram pessoas.

Kamala, que apoia o direito ao aborto, classificou Trump como uma ameaça aos direitos reprodutivos no país depois que ele nomeou juízes da Suprema Corte que ajudaram a derrubar a decisão Roe vs Wade em 2022. Trump defendeu a decisão da Suprema Corte sobre o aborto, mas disse que uma proibição federal do aborto é desnecessária e que a questão deve ser resolvida em nível estadual.

Em agosto, Trump publicou uma imagem falsa de Swift na mídia social pedindo às pessoas que votassem nele na eleição de novembro.

Swift fez uma referência a isso em sua postagem na terça-feira, dizendo que a ação de Trump "realmente evocou meus medos em relação à IA e os perigos de espalhar desinformação".