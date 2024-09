Burton evitou computação gráfica em 'Beetlejuice 2': 'Fica mais divertido'

Tim Burton privilegiou efeitos práticos no lugar de computação gráfica em "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", continuação do clássico lançado em 1988. Segundo o diretor, isso torna o filme mais "emocionante" e "divertido" — e Michael Keaton concorda.

Burton e o elenco falaram sobre a produção em uma coletiva de imprensa no México, em agosto. O filme estreia nos cinemas nesta quinta-feira (5).

O diretor disse que buscou manter os mesmos efeitos especiais usados no primeiro filme para fazer o segundo, e que a maioria dos efeitos são práticos. "Era importante para o espírito do filme que todo mundo entrasse [no set] e se sentisse lá. Isso fez com que o filme ficasse mais emocionante, mais pessoal, mais divertido."

Ele não assistiu ao primeiro filme enquanto fazia o segundo, e seguiu sua intuição. "Eu tratei a produção como algo emocionante, e fiz com que parecesse nova, mas usando as mesmas técnicas. Isso é parte do espírito do filme. Todos na produção, inclusive os atores comentaram: 'Isso fez com que nos sentíssemos mais presentes e que estávamos realmente fazendo algo, em vez de ficar pensando em como o filme ficaria depois'".

Michael Keaton, o Beetlejuice, diz que os dois concordaram em fazer algo mais "artesanal" sempre que falavam de produzir uma continuação. "A única questão consistente [nessas conversas] é que não usaríamos muita tecnologia. Tim disse: 'Não se preocupe, isso nunca vai acontecer'". Sempre concordamos com isso, que se fizéssemos de novo, teria que ser artesanal."

Eu nem consigo explicar o quanto é divertido estar em um ambiente como esse e ver, do canto do seu olho, alguém puxando uma linha de pesca para mover algo, como um rabo de gato. É a coisa mais divertida do mundo, é como voltar a ser criança. Michael Keaton

Michael Keaton comemora volta a seu filme preferido

O ator diz que ficou nervoso por voltar ao papel porque considera o primeiro "Beetlejuice" seu trabalho preferido. "Foi mais difícil do que pensei, estava mais nervoso do que pensei que estaria. Esse é, talvez, meu filme preferido, e essa é sempre uma coisa difícil de responder. Mas se alguém colocasse uma arma na minha cabeça e perguntasse, e espero que ninguém faça isso, seria esse filme. Acho que me importo tanto com o personagem que fiquei nervoso ao tentar interpretá-lo de novo."

Keaton diz que "seu personagem evoluiu, mas nem tanto." "Ele é meio que o melhor e o pior de todos", ri. "É divertido pensar que eu jamais diria: 'Esse personagem nunca faria isso'. Meu personagem pode fazer o que quiser!".

Ele também elogiou a energia criativa dos bastidores do filme. "Esse filme é um verdadeiro experimento artístico, um experimento artístico controlado. Se qualquer um tem uma ideia, é bem-vinda para Tim. É um ambiente muito divertido, porque você não é desanimado. Você pode até ter uma ideia boba, mas ainda é uma ideia porque você se sente livre para expressá-la."

Elenco agora inclui Jenna Ortega, Monica Bellucci e Justin Theroux

Jenna Ortega, de "Wandinha", interpreta a filha adolescente de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder, e se deu bem com a veterana. "Quando começamos a conversar, nem saímos do lugar por horas. Aí eu comecei a visitá-la, ela começou a me visitar. Não tocamos em nossos celulares, mal fomos ao banheiro, nem bebemos água. Foi incrível. Não conseguíamos parar de conversar."

Ela acredita que o público mais jovem se interessará pelo filme, principalmente por tratar de temas como a morte de forma divertida. "Acho que os jovens que não estão familiarizados com o filme original não estão acostumados a ver algo tão criativo, exagerado e engraçado, mas que ainda fala de assuntos sérios como este. É doce e bem equilibrado, uma boa forma de rir disso e do fato de que [a morte] acontecerá com todo mundo."

Michael Keaton diz que Ortega "caiu como uma luva" no elenco do filme, principalmente por ser uma personagem "comum" entre figuras excêntricas. "Não é fácil acertar o tom disso. Quando ela chegou, entendeu perfeitamente como se inserir nessa coisa. Isso não é nada fácil."

Monica Bellucci interpreta a vilã Delores, que descreve como um "demônio sugador de almas". "Tim me disse: 'Tenho um papel importante neste filme e pensei em você'. Claro, eu fiquei muito feliz em aceitar, mas devíamos perguntar a ele por que ele pensou em mim", riu a atriz. "Ela é inspiradora porque passou por muita dor, mas ainda consegue voltar cheia de cicatrizes."

Theroux é Rory, namorado de Lydia e um dos vilões do novo filme. "É uma das coisas que mais gosto de fazer, interpretar alguém meio vazio e burro. Há também um quê sentimental nele, o que achei hilário."

Novo filme é "mais sentimental", dizem atores

Keaton diz que o filme tem mais momentos comoventes que o primeiro. "'Beetlejuice' é o que é, uma força anárquica. Mas há mais, acho que as histórias dos outros personagens ressoam um pouco mais. Fiquei surpreso com como foi emocionante fazer isso. É muito comovente em alguns momentos. Mas não muito. Não muito! Não fiquem muito animados."

Jenna Ortega acredita que sua personagem, Astrid, contribui com a parte emocionante do filme. "Acho que as pessoas vão gostar disso, e gostei de interpretar isso com Winona. Esse é um pouco mais emocionante, eu acho. Meu papel é, no meio de tudo isso, ajudar a deixar as coisas mais 'pé no chão', para que o público possa se identificar."