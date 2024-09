Tudo isso? Qual o valor do look de Deolane ao ser presa?

Dieguinho Schueng revelou os valores das peças usadas por Deolane Bezerra, 36, em sua chegada ao Instituto Médico Legal de Recife. Ela foi encaminhada ao local para se submeter a um exame de corpo de delito, que é de praxe em casos de entrada no sistema carcerário.

O look completo usado por Deolane na ocasião somava R$ 30,3 mil. Ela trajava uma jaqueta cropped Re-Nylon (coleção da marca Prada) no valor de R$ 15 mil, além de uma calça em gabardine do mesmo modelo, avaliada em R$ 8,9 mil. Uma sandália Chypre, fabricada na Itália pela grife Hermès e vendida por R$ 6,4 mil, completava o figurino.

Dieguinho se mostrou surpreso ao tomar conhecimento do valor dos produtos. "Jurava que era a roupa da cadeia! Pensei que ela havia ido com a própria sandália por não terem encontrado na prisão um calçado que lhe servisse, depois dariam outro", admitiu ele, em seu Central Splash.

Deolane foi presa na manhã desta quarta-feira (4), na cidade de Recife (PE), onde moram alguns de seus familiares. A influencer é investigada por ligação com uma quadrilha que usava bets para lavar dinheiro de jogos ilegais.

Deolane pode pegar até 10 anos de prisão

O advogado criminal Demétrios Kovelis deu seu parecer sobre as acusações que levaram Deolane Bezerra, 36, à prisão na manhã desta quarta-feira (4), em Recife (PE).

Se condenada, a ex-Fazenda poderá ser sentenciada a até dez anos atrás das grades. "No Brasil, a penalidade desses crimes - por exemplo, da lavagem de dinheiro - pode chegar a dez anos de prisão. Já a penalidade de uma organização criminosa pode chegar até oito anos de cadeia."