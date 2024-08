Viih Tube é pedida em casamento por Eliezer durante aniversário

Viih Tube, que completa 24 anos hoje, celebrou o aniversário com um pedido de casamento de Eliezer, 34. Os dois estão juntos desde 2022 e são pais de Lua, de um ano.

O que aconteceu

Viih Tube compartilhou nas redes sociais que começou o dia de aniversário sendo pedida em casamento. Ela publicou nos Stories do Instagram uma foto emocionada e outra mostrando a aliança, dizendo que foi oficialmente pedida em casamento, apesar de considerar que já é casada.

Somos casados, mas nunca teve pedido, e o Eli não ligava para aliança, e por mim tava tudo bem, mas ele sabia que era especial pra mim e me deu de aniversário para usarmos. E oficialmente me pediu!

VIih Tube no Instagram

A influenciadora ainda disse que achou que aliança era, na verdade, um presente. "O Eli contando que hoje cedo na hora que foi entregar eu não percebi que era uma aliança e um pedido, achei que era um anel de presente", disse ela.

Eliezer também homenageou a noiva no Instagram. "Aniversário da mulher da minha vida hoje. Parabéns, meu amor. Que Deus [continue] te iluminando e abençoando por todo caminho que trilhar. Saiba que vou estar aqui te apoiando e aplaudindo. Te amo". escreveu ele.

