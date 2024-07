Rapper Rael revê trajetória no minidoc 'O Caminho, da Quebrada até o Lolla'

Rael cresceu no Jardim Iporanga, na zona sul da capital paulista, a poucos minutos do Autódromo de Interlagos, onde rola o Lollapalooza Brasil. A trajetória artística do cantor e rapper, do início da carreira ao palco do festival, onde se apresentou neste ano, é revisitada no minidoc "O Caminho, da Quebrada até o Lolla", lançado na quarta (24).

O que aconteceu?

O dia 24 de março de 2024 ficou marcado na história do cantor e compositor Rael, quando ele subiu ao palco do Lollapalooza Brasil para a sua primeira apresentação solo no festival. Os registros do processo de preparação e dos momentos que antecederam o show resultaram em um minidocumentário, "O Caminho, da Quebrada até o Lolla" — leia a crítica de Splash sobre o show.

Ao longo de três episódios, Rael revisita os palcos e as histórias que o transformaram em um dos cantores mais plurais da música brasileira contemporânea. O mini doc, produzido pela Laboratório Fantasma, será disponibilizado em três dias seguidos no canal do YouTube do artista, a partir desta quarta (24), às 18h.

Assista abaixo ao 1º episódio

Pela responsa e visibilidade que o Lollapalooza tem, cantar no festival foi algo muito simbólico. Até porque o evento acontece na região em que eu nasci e cresci. Por isso, registramos um conteúdo na minha quebrada, o Jardim Iporanga, contando todas as inspirações e os desafios até chegar ao palco do festival. Rael

Além de imagens no festival, o documentário, dirigido por Rodrigo Zanchini, mostra a trajetória do cantor contando com depoimentos de figuras importantes na sua construção como artista e pessoa. Entre eles Mano Brown, Emicida, Evandro Fióti e Daniel Ganjaman.

Rael convidou Emicida para participar de seu show no Lollapalooza Imagem: Johnnie Mello/Divulgação

Para Evandro Fióti, CEO e co-fundador da Laboratório Fantasma e irmão de Emicida, a trajetória do Rael é inspiradora. "É a prova de como a potência da ancestralidade e da cultura negra consegue transcender desafios estruturais, sociais e econômicos e projetar jovens negros a grandes mentes relevantes no nosso país através da música, cultura e entretenimento", explica.

Esse documentário tem como intuito aproximar as novas gerações da potência da juventude periférica. A música contribuiu para o Rael superar as barreiras sociais de sua vida e se transformar no artista relevante que é hoje na música e na sociedade brasileira. O caminho é longo, mas nossas tecnologias ancestrais de resistência são capazes de transformar realidades impossíveis em sonhos e realizações concretas com foco e determinação. Evandro Fióti, CEO e co-fundador da Laboratório Fantasma

Mano Brown participa do show de Rael no Lollapalooza Imagem: Johnnie Mello/Divulgação

O título faz uma alusão, principalmente, ao fato de Rael ter crescido no Jardim Iporanga, bem perto do Autódromo de Interlagos, onde acontece o Lollapalooza Brasil. Foi naquela região que Rael organizou a Rinha dos MCs, batalha de MCs que impulsionou nomes relevantes na última década do rap brasileiro como Emicida e Rashid.

Depois de alguns anos, Rael retornou para entregar um dos espetáculos mais importantes da sua carreira artística, na região onde nasceu e cresceu. "Tudo tem um começo", resume Rael.

Relembre como foi o Lollapalloza 2024 no especial que Splash publicou: "Quem conseguiu tirar o pé da lama dançou, cantou e se emocionou ao som de rock, pop, trap, rap e funk..."

'O Caminho, da Quebrada até o Lolla'

Direção: Rodrigo Zanchini e Evandro Fióti

Direção criativa: Rodrigo Zanchini e Evandro Fióti

Imagens: Bruno Trindade, Caetano Magalhães "Magalha" e Rodrigo Zanchini

Produção: Laboratório Fantasma

Produção: Evandro Fióti

Coordenador de produção: Vanildo Ricardo (Dinho)

Produção executiva: Laura Freitas, Evandro Fióti, Rodrigo Zanchini e Lucas Morgado

Mixagem: Damien Seth

Direção de estratégia: Grégori Palavre e Evandro Fióti

Gerente de comunicação e marketing: Grégori Palavre

Analista de estratégia e mídias sociais: Caio Camilo

Designer: Lucas Xavier e Darlís Santos

Produtora: b+ca

Gerente audiovisual: Marcela Freitas

Planejamento: Júlia Yazbek, Thays Conte e Rafaella Meigger

Coordenadora de marketing: Paula Pires

Analista de marketing: Julia Oliver

Analista de redes sociais: Lorena Ribeiro

Community manager: Caroline Antonioli

Analista de qualidade: Bruno Stolf

Diretora de arte: Chiara Gomes

Motion designer: Camila Mathias

Edição: Beatriz Brassi e Rodrigo Zanchini

Finalização/Colorização: Henrique Mayworm e Rodrigo Zanchini

Assistência de pós-produção: Danilo Sodré