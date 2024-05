Alane conta ter sido rejeitada por agências em SP: 'Falavam do meu sotaque'

Alane Dias, 25, deu detalhes das dificuldades que passou em seus primeiros meses em São Paulo (SP). Ela trocou sua cidade natal, Belém (PA), pela capital paulista em março de 2023 - cerca de um ano antes de entrar para o BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Alane relatou que foi rejeitada em algumas oportunidades de trabalho como atriz por conta de seu sotaque nordestino. "Tinha uma vida confortável em Belém, com os trabalhos que tinha lá. Mas, em São Paulo, era mais uma. Ninguém me contratava! Tentei fazer alguns jobs, [mas] falavam do meu sotaque [como impedimento para ser contratada]", recordou ela, em entrevista ao PodDelas.

Ela também teve o passe negado a várias agências de modelos, por não ter o 'biotipo' comum à profissão. "Várias agências não me quiseram. Mandava mensagens [para elas] porque queria fazer trabalhos como modelo, mas meu biotipo não é muito de modelo, no quadril e tudo o mais. Por isso, não me aceitavam."

Somente após muitas portas fechadas é que Alane conseguiu modelar para uma agência paulistana. "Depois de muito tempo que já tinha me mudado, uma agência me aceitou. Eu tentava conhecer pessoas e fazer trabalhos. Foi muito difícil. Nunca passei fome nem nada disso, mas enfrentei muitas dificuldades em São Paulo."