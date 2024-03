Camila Moura diz viver 'momento de cura' enquanto Lucas sonha com Pitel

Enquanto Lucas "Buda" sonha com Pitel no BBB 24 (Globo), Camila Moura diz viver um "momento de cura".

O que aconteceu

Camila compartilhou hoje (21) imagens de uma visita que fez a uma exposição no CCBB no Rio de Janeiro no dia anterior. Em seu Instagram, ela afirmou aos seus seguidores que está vivendo um momento de cura.

"Fiquei encantada com a grandiosidade da exibição, mas meu lado criança gritou e eu tive que dar um pulinho na exposição do Ziraldo. O CCBBRJ faz parte da minha formação como historiadora. Estar nesse ambiente com pessoas que tiveram a mesma formação que eu na UFRJ, foi enriquecedor, em um momento de cura", escreveu.

Enquanto Camila visitava a exposição, Pitel e Lucas trocavam olhares e carinhos na festa do BBB.

Já a publicação de hoje foi feita na mesma manhã em que Lucas disse para Pitel que sonhou com ela. O brother disse que "não vinha ao caso" explicar o sonho, e destacou que ela "já sabia o que ele tinha sonhado".

