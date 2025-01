Lula defende Galípolo após aumento de juros: 'Não pode dar cavalo de pau'

Do UOL, em Brasília

O presidente Lula (PT) defendeu o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por ele ao cargo, após o aumento da taxa básica de juros para 13,25% ao ano na última quarta (29). "Não pode dar um cavalo de pau na política econômica", disse, em entrevista a jornalistas.

O que aconteceu

Lula disse que Galípolo tem condições de fazer as mudanças. "Não esperava milagre. Eu já esperava por isso, não é nenhuma surpresa para mim."

Ele voltou a defender autonomia de Galípolo, mas não sem passar um recado ao presidente do BC. "Faça o que você tem que fazer, mas saiba que o povo brasileiro precisa da baixa de juros."

Esta foi a primeira reunião do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) sob a presidência de Gabriel Galípolo. Com aumento de 1 ponto percentual, é a segunda alta consecutiva dessa magnitude.

A decisão unânime dos nove membros do Copom já era esperada pelo mercado financeiro. Em dezembro, o comitê já havia avisado que poderia realizar mais duas elevações de 1 ponto percentual nas reuniões de janeiro e março, chegando a 14,25% ao ano no final do primeiro trimestre de 2025, para tentar domar a inflação.

A situação cria, querendo ou não, uma saia justa para Lula e o PT. O presidente era um grande crítico do ex-presidente Roberto Campos Netto e o acusava de boicote por ter sido indicado e ter boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O aumento da taxa de juros encarece principalmente o crédito e os serviços financeiros. Ou seja, fica mais alto o custo dos empréstimos pessoais e para empresas, dos financiamentos imobiliários e para a compra de veículos.