Com 31 kg, homem foge após incendiar cativeiro: 'Queria minha liberdade'

Resgatado após provocar um incêndio em fevereiro, um homem de 32 anos contou que viveu duas décadas trancado em casa pelos próprios familiares nos EUA.

O que aconteceu

O homem foi encontrado por bombeiros pesando apenas 31 quilos após atear fogo no quarto onde vivia trancado desde os 11 anos, em Waterbury, Connecticut. Ele usou um isqueiro, álcool em gel e papel para iniciar o incêndio, em 17 de fevereiro. "Queria minha liberdade", disse aos paramédicos ao ser resgatado, segundo relato da polícia local divulgado pelo CT Insider.

A cela improvisada tinha cerca de 2,4 metros por 2,7 metros e funcionava como um antigo depósito nos fundos da casa. O cômodo não tinha aquecimento no inverno nem ar-condicionado no verão, e era trancado pelo lado de fora com um ferrolho. A vítima relatou que passava os dias contando automóveis pela janela e só saía por cerca de uma hora para fazer tarefas domésticas.

O homem relatou que recebia apenas dois copos d'água por dia e, por vezes, bebia do vaso sanitário. A Associated Press informou que ele usava jornais e garrafas para fazer suas necessidades e os descartava quando tinha permissão para limpar a casa. Seus dentes estavam tão deteriorados que quebravam ao mastigar o único alimento do dia: um sanduíche.

Aos 12 anos, ele quebrou parte da porta e tentou escapar, mas desistiu após procurar comida na cozinha e ser descoberto. Segundo a CNN, depois disso, a entrada do quarto foi reforçada com madeira compensada, e ele passou a sofrer ameaças de fome e violência. Ele contou que aprendeu a ler sozinho, relendo os mesmos livros por anos e consultando o dicionário.

Negligência e fome

Antes de desaparecer da escola, professores e funcionários relataram sinais de negligência e fome. Conforme revelou o jornal britânico The Guardian, o menino comia restos do lixo, roubava lanches dos colegas e foi visto bebendo água de um mictório. Mesmo após diversas denúncias, o Departamento de Crianças e Famílias de Connecticut considerou que ele estava "bem".

A madrasta, Kimberly Sullivan, 56, foi presa na cidade vizinha de Southington. Ela está detida sob fiança de US$ 300 mil e responde por sequestro em segundo grau, crueldade intencional, agressão e negligência criminosa. O pai biológico da vítima morreu em 2024; as filhas do casal circulavam livremente e não foram acusadas.

A defesa afirma que Kimberly "nega veementemente" as acusações e que a versão do enteado é isolada e sem testemunhas. O advogado Ioannis Kaloidis declarou à imprensa que o pai era o responsável por decisões sobre escola, saúde e alimentação. A versão da madrasta de que o rapaz tinha acesso livre à casa contradiz a existência da tranca pelo lado de fora.

A identidade da vítima não foi divulgada, por se tratar de um caso de abuso doméstico. Segundo a polícia de Waterbury, ele está internado em um centro médico e sob os cuidados de um tutor nomeado pela Justiça. O CT Insider destacou que o caso é considerado um dos mais perturbadores já registrados na cidade.