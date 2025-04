Até quando dá para declarar o Imposto de Renda 2025? Veja data final

O prazo final para envio da declaração do Imposto de Renda 2025 termina às 23h59 do dia 30 de maio.

O que aconteceu?

O programa para preenchimento da declaração já pode ser baixado. A plataforma "Meu Imposto de Renda", que permite o preenchimento diretamente pelo navegador, foi disponibilizada na terça-feira (1º), junto com a opção de declaração pré-preenchida.

O prazo para a entrega neste ano será três dias mais curto do que no ano passado. Os contribuintes terão 74 dias para realizar o envio da declaração. A multa mínima por atraso permanece em R$ 165,74. Caso haja imposto a pagar, a penalidade pode alcançar até 20% do valor devido, além de juros, conforme a taxa Selic, enquanto durar o atraso.

Pessoas que receberam até R$ 2.824 por mês em 2024 estão isentas de apresentar a declaração. O limite de rendimentos tributáveis subiu de R$ 30.639,90 para R$ 33.888,00. Para atividades rurais, o teto da receita bruta também aumentou, passando de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00 por ano.

Quem atualizou o valor de bens imóveis para valores mais recentes deve realizar a declaração do IRPF. Uma lei sancionada no ano passado possibilitou essa atualização — antes, não era permitido. Outra alteração importante é que agora é obrigatório declarar quem obteve rendimentos no exterior, como por meio de investimentos financeiros ou lucros/dividendos. Alguns campos foram removidos da declaração, enquanto outros itens que eram registrados como "outros bens" no ano anterior precisam ser reclassificados.

A Receita Federal prevê que o número de declarações este ano seja de 46,2 milhões, superando os 45,2 milhões de declarações processadas em 2024. Do total registrado no ano passado, 41,5% foram preenchidos usando o modelo pré-preenchido.

O primeiro lote de restituições será pago no dia 30 de maio, seguido pelo segundo lote no dia 30 de junho. Os depósitos seguintes ocorrerão em 31 de julho, 20 de agosto e 30 de setembro.

Os pagamentos serão realizados conforme uma ordem de prioridade. Primeiro, serão atendidos os casos previstos em lei. Em seguida, aqueles que optarem pela declaração pré-preenchida e escolherem receber a restituição via Pix terão prioridade. Segundo a Receita Federal, essa alteração foi uma sugestão de contribuintes que utilizaram ambas as opções no ano passado.

Quem está obrigado a declarar o IR?