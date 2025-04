Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo

O governo federal já anunciou o calendário para o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 2025. Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que os nascidos em janeiro possam retirar o valor imediatamente.

Calendário de 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025

Nascidos em março: de 3 de março de 2025 a 30 de maio de 2025

Nascidos em abril: de 1º de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Nascidos em maio: de 2 de maio de 2025 a 31 de julho de 2025

Nascidos em junho: de 2 de junho de 2025 a 29 de agosto de 2025

Nascidos em julho: de 1º de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

Nascidos em agosto: de 1º de agosto de 2025 a 31 de outubro de 2025

Nascidos em setembro: de 1º de setembro de 2025 a 28 de novembro de 2025

Nascidos em outubro: de 1º de outubro de 2025 a 30 de dezembro de 2025

Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário do FGTS é uma opção alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire uma parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de seu aniversário. Porém, caso o trabalhador seja demitido, ele não poderá acessar o valor total da conta, apenas a multa rescisória.

No modelo tradicional do FGTS, no saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa tem direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado para os trabalhadores que optaram por essa modalidade no primeiro dia útil de seu mês de aniversário. O prazo para a retirada é de 60 dias. Confira o calendário de 2025 abaixo.

Como escolher o saque-aniversário?

A adesão ao saque-aniversário é opcional e deve ser feita por meio do aplicativo ou site do FGTS. Por esses meios, o trabalhador deve registrar uma conta bancária para receber os valores. O montante estará disponível na conta 5 dias úteis após a solicitação, caso ocorra no mês de aniversário, de acordo com a Caixa Econômica.

No aplicativo do FGTS também é possível solicitar o retorno ao modelo de saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada, conforme informa a Caixa. No entanto, a mudança só será efetiva a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Qual é o valor do saque-aniversário?

O valor do saque-aniversário é determinado por uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre o total de todos os saldos das contas do trabalhador no FGTS. Em seguida, é adicionada uma parcela adicional que depende do saldo disponível.

Confira as alíquotas e as parcelas adicionais, de acordo com o saldo nas contas do FGTS:

Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 até R$1.000,00: 40%, parcela adicional de R$ 50,00

De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: 30%, parcela adicional de R$ 150,00

De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: 20%, parcela adicional de R$ 650,00

De R$ 10.000,01 até R$15.000,00: 15%, parcela adicional de R$ 1.150,00

De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: 10%, parcela adicional de R$ 1.900,00

Acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900,00

* Com informações da Agência Estado.