Réplica em 3D dá detalhes sobre últimas horas do Titanic antes do naufrágio

Técnicas de mapeamento da região onde estão os destroços do Titanic revelaram como foram as últimas horas do navio, que afundou em 1912 no Oceano Atlântico após colisão com um iceberg.

O que aconteceu

O mapeamento encontrou detalhes ao fotografar cerca de 700 mil imagens, incluindo algumas a partir de novos ângulos. O trabalho foi conduzido pela empresa Magellan, especializada em operações em águas profundas —os destroços do transatlântico estão localizados a aproximadamente 3.800 metros de profundidade.

Com robôs subaquáticos, o escaneamento digital foi feito em tamanho real e deu origem a uma réplica em 3D do navio. Segundo os especialistas que analisaram o material, a réplica mostra os últimos momentos da estrutura e de parte das pessoas que estavam a bordo. "O Titanic é a última testemunha ocular sobrevivente do desastre, e ainda tem histórias a contar", relatou Parks Stephenson, pesquisador especializado na história do navio, à emissora britânica BBC.

O resultado do projeto se tornou um novo documentário da National Geographic em parceria com a Atlantic Productions. A obra, intitulada "Titanic: The Digital Resurrection" (Titanic: A Ressurreição Digital, em tradução livre), vai ao ar nos Estados Unidos hoje e no Reino Unido no próximo dia 15.

Os detalhes da embarcação

De acordo com a BBC, o escaneamento permitiu uma nova visualização das caldeiras do navio. A sala com estes equipamentos ficava no final da proa, a parte da frente da embarcação —foi justamente neste ponto que o Titanic se partiu em dois após a colisão com o iceberg. Apesar de ter sido bastante atingida, a proa apresenta bom estado de conservação.

Imagem mostra a proa do Titanic Imagem: Reprodução/Atlantic Productions/Magellan

Segundo os relatos das testemunhas que estavam no navio, as luzes ainda estavam acesas quando o Titanic afundou. A réplica digital mostra que algumas caldeiras estão côncavas, o que sugere que ainda estavam em funcionamento quando entraram na água. A válvula de uma das caldeiras está aberta, indicando que o vapor ainda estava sendo enviado para o sistema de geração de energia elétrica da embarcação. "Isso teria sido possível graças a uma equipe de engenheiros liderada por Joseph Bell, que permaneceu a bordo alimentando as fornalhas com carvão para manter as luzes acesas", diz a BBC.

Para os especialistas, a atitude da equipe em manter a iluminação foi fundamental para que parte das pessoas se salvasse. "Eles [os responsáveis pelas caldeiras] mantiveram as luzes e a energia funcionando até o fim, para dar à tripulação tempo de lançar os botes salva-vidas com alguma luz, em vez de na escuridão total", explicou Stephenson. Segundo o especialista, todos os membros que trabalhavam nas caldeiras morreram no acidente.

Uma escotilha destruída, que provavelmente foi quebrada com o impacto contra o iceberg, também foi notada no escaneamento. Para a equipe responsável pelos estudos, este detalhe corrobora o relato de sobreviventes, que disseram que o gelo invadiu algumas das cabines quando o Titanic colidiu com a enorme pedra de gelo.

Os detalhes do naufrágio

A partir de modelo estrutural desenvolvido baseado na planta do Titanic, foi possível identificar a velocidade, a direção e a posição do navio. "Utilizamos algoritmos numéricos avançados, modelagem computacional e supercomputadores para reconstruir o naufrágio do Titanic", disse Jeom-Kee Paik, líder da pesquisa e professor da Universidade College London, no Reino Unido, à BBC.

Em contraste ao estado de conservação da proa, a popa do navio está destruída. Segundo os pesquisadores, a parte traseira do Titanic se resume a um "amontoado de metal retorcido".

A popa do navio, destruída após o acidente Imagem: Reprodução/Atlantic Productions/Magellan

O escaneamento ilustra que, ao atingir o iceberg "de raspão", o Titanic sofreu uma série de perfurações alinhadas no casco. Segundo a simulação, essas perfurações, que contribuíram diretamente para o naufrágio, seriam "do tamanho de folhas A4", ou seja, eram buracos com cerca de 21 centímetros de largura e quase 30 de altura.

A estrutura do Titanic foi projetada de modo a ser "inafundável". O navio não naufragaria mesmo que quatro de seus compartimentos isolados fossem invadidos por água. No entanto, segundo a simulação, seis compartimentos foram impactados pelo iceberg.

A diferença entre o Titanic afundar ou não está nos mínimos detalhes —furos do tamanho de uma folha de papel. Mas o problema é que esses pequenos furos se estendem por uma longa parte do navio, então a água entra lentamente, mas de forma constante, por todos eles, e eventualmente os compartimentos são inundados e o Titanic afunda. Simon Benson, professor de arquitetura naval na Universidade de Newcastle, no Reino Unido, à BBC