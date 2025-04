Produção industrial do Reino Unido sobe 1,5% em fevereiro ante janeiro

A produção industrial do Reino Unido subiu 1,5% em fevereiro ante janeiro, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país divulgados nesta sexta-feira, 11. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5% no período. Na comparação anual, a produção da indústria britânica subiu 0,1% em fevereiro, informou o ONS. Fonte: Dow Jones Newswires.