Alvo da PF, 'prefeito tiktoker' usa desinformação por projeção nacional

Após ser alvo de operação da Polícia Federal ontem, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), insinuou, em um vídeo, que tudo foi armado por autoridades incomodadas com a possibilidade de ele se candidatar à Presidência. O conteúdo espalha desinformação, assim como outros que viralizaram nas redes sociais de Manga, conhecido como "prefeito tiktoker".

O que aconteceu

Manga é suspeito de receber propina decorrente de um contrato da área de saúde do município. Sem apresentar provas, o prefeito associou a operação da PF à sua pré-candidatura ao Planalto, anunciada uma semana atrás. Ele ainda insinuou que o presidente Lula teria alguma influência sobre a operação. "Eu não tenho medo de você, presidente Lula, e de nenhuma outra autoridade que esteja incomodada com a nossa ascensão."

A investigação começou em 2022. Lula só assumiu no ano seguinte, e não há evidências de interferência política no trabalho da PF. Além de Sorocaba, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em outras 12 cidades. Como o UOL mostrou, as investigações apontam que Manga teria recebido propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie a operadores financeiros, incluindo um amigo pessoal do prefeito, o empresário do ramo imobiliário Marco Silva Motta.

Com 3 milhões de seguidores só no TikTok, Manga busca projeção nacional com vídeos bem-humorados nas redes sociais. O prefeito de Sorocaba distorce informações sobre ações de sua gestão e mente sobre iniciativas que não ocorreram ou que não são de responsabilidade da prefeitura.

Por trás dos vídeos virais há um projeto político maior. Manga disse algumas vezes que poderia ser candidato ao governo de São Paulo caso o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disputasse o Planalto. No início de abril, ele surpreendeu ao anunciar sua pré-candidatura para presidente. Ele afirma que foi convidado pelo PRTB, partido chefiado por Leonardo Avalanche, que é suspeito de ter ligações com o PCC —o que ele nega.

Desconto para farmácias

Manga anunciou projeto, mas não enviou à Câmara. Em um vídeo publicado em 1º de abril, o prefeito citou o reajuste de 5% nos medicamentos, autorizado pelo governo federal, para dizer que "estava enviando" um projeto para dar 5% de desconto a farmácias que não repassassem o aumento para o consumidor. Onze dias depois, ainda não há nenhum projeto sobre isso no sistema da Câmara Municipal de Sorocaba.

Transformar água do mar em água potável

Em outro vídeo, Manga diz que "Sorocaba vai pegar a água do mar e transformar em água potável". Trata-se, na verdade, de um programa da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que nem sequer atua em Sorocaba. Uma das empresas envolvidas tem previsão de abrir uma unidade no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), mas o processo de dessalinização da água do mar vai ocorrer em Ilhabela, no litoral de São Paulo.

Patinetes e carregadores

Manga anunciou a oferta de patinetes pela cidade e carregadores de celular nos terminais de ônibus. Os patinetes, porém, não são gratuitos como ele alardeia. O UOL apurou que parte dos carregadores de celular já desapareceram dos terminais.

Desconto no IPVA

Em outro vídeo, Manga promete "100% de desconto no IPVA". O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é, na verdade, uma taxa estadual. A prefeitura não tem ingerência sobre o tema.

Ozempic para todos

Em fevereiro, Manga afirmou que incorporaria o remédio Ozempic no programa de emagrecimento da rede pública da cidade. O medicamento estaria disponível para quem se inscrevesse no programa municipal Emagrecer Certo.

Ele também disse, em outro vídeo, que o medicamento passaria a ser fabricado em formato genérico, em uma indústria que seria inaugurada em Sorocaba. A Novo Nordisk, empresa que produz o medicamento, nega planos de abrir uma fábrica na cidade ou de produzir um genérico do Ozempic. Nesta semana, o presidente Lula participou do anúncio de expansão da farmacêutica em Montes Claros, em Minas Gerais.

Genérico do Ozempic só poderia começar a ser produzido a partir de 2026. A Novo Nordisk tem a patente do medicamento até o ano que vem. Além disso, é necessária a aprovação da Anvisa para que o medicamento seja produzido por outra empresa. Também é preciso autorização para incorporar o medicamento à rede pública.

'Livre trânsito' com os Estados Unidos

Manga anunciou nas redes sociais a assinatura de um decreto que garantiria "livre trânsito" entre Sorocaba e EUA, mas não é bem assim. O visto para brasileiros que desejam ingressar no território americano continua sendo obrigatório, por exemplo. O texto se limita a incentivar parcerias internacionais.

Desconto para empresas de café

Prefeito prometeu desconto em impostos. Segundo ele, empresas de torrefação de café na cidade terão 100% de desconto no IPTU e 50% de desconto em qualquer outro imposto municipal. No entanto, nenhum projeto foi enviado para a Câmara Municipal sobre o assunto.

Doação do Imposto de Renda

Prefeito afirma que, em Sorocaba, é possível investir o imposto de renda em projetos sociais. "Começou o prazo para você pagar o Imposto de Renda para o governo federal. Só que, aqui em Sorocaba, não. Você pode pegar o seu imposto de renda e investir em projetos de crianças e idosos", diz.

A iniciativa é da Receita Federal, a nível nacional. Todos os contribuintes, de qualquer estado ou município, podem destinar até 6% do imposto devido para projetos sociais e culturais. O resto do valor é destinado à União.