Ações de Hong Kong e da China se recuperam com alta de chips e possível suporte do Estado

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong e da China reverteram as quedas anteriores nesta sexta-feira e reduziram as perdas da semana, uma vez que a recuperação das ações de chips e postenciais compras estatais protegeram contra mais perdas decorrentes da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,45%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,41%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,13%, revertendo quedas mais cedo na sessão de até 1,2%. O subíndice de tecnologia subiu 1,8%.

Os fabricantes de chips estavam entre os maiores ganhos, com a Hua Hong Semiconductor chegando a subir pouco mais de 20% antes de terminar o dia com um ganho de 14%. A empresa do mesmo setor SMIC subiu 6%.

Os ganhos na sessão da tarde ajudaram tanto o mercado de Hong Kong quanto o do continente a recuperar algum terreno de uma forte liquidação na semana, com o aquecimento da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Apesar dos ganhos nesta sexta-feira, o Índice Hang Seng ainda sofreu uma perda semanal de 8,5%, a maior desde fevereiro de 2018, enquanto o CSI300 registrou o maior recuo semanal em quatro meses.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 2,96%, a 33.585 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,13%, a 20.914 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,45%, a 3.238 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,41%, a 3.750 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,50%, a 2.432 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,78%, a 19.528 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,83%, a 3.512 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,82%, a 7.646 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong, Ankur Banerjee em Cingapura e redação de Xangai)