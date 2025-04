Empresas japonesas criam estação ferroviária em uma semana com impressão 3D

Empresas japonesas construíram em uma semana o que apresentam como a primeira estação ferroviária do mundo criada com impressão 3D.

A estrutura branca e compacta foi instalada no mês passado na estação de Hatsushima, na região de Wakayama, uma área rural do oeste do país.

A empresa Serendix, que colaborou com a companhia ferroviária JR West, afirma que foram necessários apenas sete dias para fabricar as peças da estação e somente duas horas para a instalação.

Com os métodos tradicionais de construção, "levaria um mês ou dois para construir o teto e as paredes", afirmou Naohiro Ohashi, da JR West.

As peças foram reforçadas com aço e um preenchimento de concreto armado e, depois, montadas no mesmo local da estação, afirmou a empresa em um comunicado.

A Serendix explicou que usou um "argamassa especial" para construir a estrutura de 2,6 metros de altura e 6,3 metros de largura com a ajuda de uma impressora 3D de qualidade industrial.

Agora, o interior precisa ser finalizado e as catracas instaladas antes da inauguração oficial da modesta, mas inovadora, estação.

nf/kaf/cg/alh/dbh/atm/fp

© Agence France-Presse