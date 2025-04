Mohamed Salah assina novo contrato de dois anos com o Liverpool

O atacante egípcio Mohamed Salah acabou com meses de especulações sobre seu futuro ao assinar nesta sexta-feira (11) um novo contrato de dois anos com o Liverpool, líder da Premier League.

"Claro que estou muito animado. Nós temos um ótimo time agora. Antes também tínhamos um ótimo time. Mas assinei porque acredito que temos a chance de ganhar outros troféus", afirmou Salah em um comunicado divulgado pelo clube.

"É ótimo, tive meus melhores anos aqui. Joguei por oito anos, espero chegar a 10. Aproveitando minha vida aqui, curtindo meu futebol. Tive os melhores anos da minha carreira", acrescentou.

Salah, 32 anos, fez 243 gols em 394 partidos pelos 'Reds' desde que chegou ao clube, procedente da Roma, em 2017. O egípcio é terceiro maior artilheiro da história do clube.

O atacante fez 27 gols e deu 17 assistências na Premier League nesta temporada, o que deixa o Liverpool muito próximo do título, com 11 pontos de vantagem para o vice-líder Arsenal a apenas sete rodadas do fim do campeonato.

