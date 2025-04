China eleva taxas de importação dos EUA e promete ignorar novas retaliações

A China anunciou nesta madrugada uma nova retaliação aos Estados Unidos. A decisão eleva de 84% para 125% as tarifas de importações do território norte-americano.

O que aconreceu

China avança na retaliação aos EUA. A nova tarifa imposta surge após Donald Trump aumentar para 145% as taxas contra as importações chinesas. As cobranças passam a valer a partir de amanhã.

Escalada da disputa eleva temor global. A guerra tarifária entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do planeja, aumentam os receios por uma eventual recessão global.

Futuras retaliações serão "ignoradas". A China classifica o "tarifaço" dos Estados Unidos contra o país como "intimidação e coerção econômica". Por isso, diz que não vai mais alterar as tarifas, mesmo que exista uma nova ofensiva de Trump.

"[Tarifaço] vai virar uma piada". A avaliação foi feita por Lin Jian, porta-voz do Ministério do Comércio da China. Segundo ele, a ofensiva de Trump "tornou-se nada mais do que um jogo de números, sem real significado econômico".