BC anuncia leilão à vista de dólares para quinta com oferta de até US$3 bi

O Banco Central anunciou nesta quarta-feira que fará na manhã de quinta um leilão de venda de dólares à vista no valor de até US$ 3 bilhões. O leilão será realizado das 9h15 às 9h20.

Anúncio veio após o encerramento de um pregão em que o dólar disparou 2,78%, fechando em novo recorde de R$ 6,2679.

O BC interrompeu nessa quarta-feira uma série de quatro sessões seguidas de intervenções em que inundou o mercado com mais de US$ 12,75 bilhões, em operações à vista e também em leilões de linha, em que a autarquia empresta dólares ao mercado com o compromisso de recompra.

A cotação do dólar não cedeu no período, com o mercado sinalizando nervosismo crescente com o cenário para as contas públicas em meio a esforços do governo para aprovar até o final do ano legislativo os três projetos de contenção de despesas que compõem o pacote fiscal anunciado no final de novembro.

Nesta tarde, o real levou novo baque com o anúncio do Federal Reserve de que pretende desacelerar seu ritmo de afrouxamento monetário, após anunciar novo corte na taxa básica de juros dos EUA de 0,25 ponto percentual, como amplamente esperado.