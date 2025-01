Trump diz que México, Canadá e China não podem evitar tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres no Salão Oval que México, Canadá e China não podem fazer nada para evitar as tarifas que está aplicando sobre importações desses países.

O que aconteceu

Presidente americano aplicou tarifas de 25% sobre importações do México e do Canadá. Os países são os dois maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, e a medida pode interromper quase 1,6 trilhão de dólares em comércio anual.

"Começando amanhã, tarifas estarão em operação", disse porta-voz da Casa Branca. "Estas são promessas feitas e cumpridas pelo presidente", reforçou Karoline Leavitt.

Trump disse nessa semana que ainda vai aplicar tarifa de 10% sobre recursos e produtos chineses. A intenção seria punir a China por sua participação na produção do fentanil que chega nos Estados Unidos. Empresas chinesas estão entre as maiores fabricantes de insumos necessários para a produção da droga.

Presidente afirmou que EUA vão aplicar tarifas sobre petróleo e gás a partir de 18 de fevereiro. Entretanto, não afirmou sobre quais países essas tarifas devem atingir. Perguntado se as tarifas de sábado incluiriam o petróleo canadense, Trump disse: "Provavelmente vou reduzir um pouco a tarifa sobre isso. Acho que vamos reduzi-la para 10% para o petróleo". Metade do petróleo importado pelos EUA vem do Canadá.

Mais cedo, republicano voltou a ameaçar tarifas contra BRICS. Trump prometeu tarifas de 100% sobre importações caso o bloco, do qual o Brasil faz parte, abandone o dólar para suas negociações comerciais.

Vamos exigir um compromisso desses países aparentemente hostis de que eles não criarão uma nova moeda do Brics, nem apoiarão qualquer outra moeda para substituir o poderoso dólar americano, ou enfrentarão 100% de tarifas. Não há nenhuma chance de os Brics substituírem o dólar americano no comércio internacional ou em qualquer outro lugar, e qualquer país que tentar deve dizer olá às tarifas e adeus aos EUA. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Canadá e México comentaram tarifas contra seus países

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, disse que pretende responder a tarifas. "Estamos prontos com uma resposta — uma resposta proposital, enérgica, mas razoável e imediata. Não é o que queremos, mas se ele seguir em frente, também agiremos", afirmou ele em comentários televisionados.

Canadense afirmou que país deve enfrentar "tempos difíceis". O Canadá envia 75% de todas as suas exportações de bens e serviços para os Estados Unidos e a economia seria duramente atingida pelas tarifas prometidas por Trump.

Já Claudia Sheinbaum, presidente mexicana, diz aguardar prazo para tarifas com "cabeça fria". "Sempre defenderemos a dignidade de nosso povo, o respeito à nossa soberania e um diálogo de igual para igual, sem subordinação", afirmou ela. "Vamos esperar, como sempre disse, com a cabeça fria, ao tomar decisões. Estamos preparados e mantemos esse diálogo."

Sheinbaum acredita que medida será ruim para ambos os países. Ela afirmou que as tarifas devem tornar muitos produtos mais caros para as famílias norte-americanas, incluindo carne, frutas e legumes, carros, eletrodomésticos e equipamentos médicos. Além disso, a imposição de tarifas devem reduzir a arrecadação do México por improtações.

*Com Reuters