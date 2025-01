Máscara capilar vai além da hidratação: confira dicas e produtos em oferta

As máscaras capilares são indispensáveis na rotina de cuidados com os fios e devem ser usadas após o xampu, na frequência adequada, e de acordo com a necessidade do cabelo.

Elas servem para repor hidratação, lipídeos, ceramidas e aminoácidos que os cabelos precisam para se manter saudáveis, mas usá-las de forma correta é fundamental para o resultado. Confira abaixo nossa seleção de máscaras para cabelos e dicas de como aplicá-las para tratamento dos fios.

Rica em manteiga de cacau, proporciona cuidado intensivo e hidronutrição para cabelos coloridos, ressecados e com pontas duplas;

O tratamento semanal restaura a barreira de hidratação natural dos cabelos para dar suavidade, força e melhorando o desembarace.

Máscara com PH ácido, promete combater a porosidade dos cabelos e dar brilho;

O tratamento restaurador deixa os fios mais macios, alinhados e com aparência saudável.

Permite um preenchimento das áreas que perderam massa capilar por algum dano, desde o mais profundo interior da fibra até as cutículas;

Forma um filme de força e proteção contra novos danos;

Proporciona maleabilidade, maciez e brilho, sem rigidez e sem pesar os fios.

Com goji berry, nutre profundamente e hidrata o cabelo seco e estressado;

Os fios ficam macios e soltinhos após cinco minutos de pausa e enxágue abundante;

É um tratamento mais rápido para quem tem a rotina corrida.

Máscara renovadora de qualidade da fibra, é ideal para cabelos danificados e quimicamente tratados.

Auxilia na reconstrução da estrutura capilar, promovendo força e vitalidade;

Tecnologia de alta concentração de polímeros com poder antioxidante, resultando em fios saudáveis e macios.

Indicada para todos os tipos de cabelo, promete hidratação intensiva;

Repara a estrutura dos cabelos e sela as cutículas;

Controla o volume e dá brilho.

Repara lesões dos fios e promove uma hidratação tridimensional, segundo a marca;

Diminui a porosidade e deixa os cabelos mais encorpados;

Fórmula com ativo bio-hialurônico.

Recomendada especialmente para cabelos cacheados, crespos e ondulados;

Tem duas funções: pode ser usada para finalização ou hidratação dos fios;

Fórmula composta por óleo de coco, óleo de abacate, colágeno vegetal e vitamina E, promete deixar os cabelos macios e maleáveis.

Mais uma opção para quem tem uma rotina corrida, já que promete resultados com um minuto de aplicação;

Nutre e repara os cabelos;

Máscara inspirada nos rituais de beleza das mulheres indianas, que ajudam no crescimento saudável dos fios.

Cronograma capilar

A escolha é feita de acordo com a necessidade do cabelo: se estiver poroso, áspero e frisado, procure por nutrição e hidratação. Se estiver elástico, quebrando ou com corte químico, reconstrução.

Cabelo sem brilho pede máscara de hidratação; cabelo frisado e seco, de nutrição; cabelo fraco, máscara de reconstrução. Aplique a máscara de tratamento duas vezes na semana, intercalando nutrição e reconstrução.

"Mais é mais"

O ideal é ter de 2 a 3 tipos de máscaras em casa para fazer a manutenção da saúde dos fios: além da de reconstrução, a de nutrição também. Se puder, é legal manter uma rotina no salão para potencializar o tratamento.

Hora de aplicar

Use a máscara depois de lavar e tirar bem a umidade dos fios, sempre respeitando o tempo de pausa. Algumas marcas pedem aplicação de condicionador em seguida, outras não —cheque na embalagem. Além disso, enxágue completamente ou você pode sentir o cabelo pesado, sem movimento e até mesmo áspero.

Muitas pessoas não sabem por que se deve utilizar as máscaras depois dos xampus, e não ao final, após o condicionador. Os xampus possuem pHs mais altos e, com isso, deixam as cutículas abertas para os ativos da máscara, que são concentrados e penetram de forma mais profunda nos fios.

Já o condicionador pode ser usado em todas as lavagens e aplicado após a máscara de tratamento, pois tem a função de selar cutículas, proporcionando ainda mais emoliência aos fios.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol ? Testamos o modelador de cachos da Philco e, nos nossos testes, conseguimos manter os cachos por três horas sem usar spray fixador e por oito horas com spray. E ai, curtiu? Link na bio. ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.