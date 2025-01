Emprego parece estável e não há problemas em diminuir ritmo de corte de juro, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o mercado de trabalho dos Estados Unidos parece estabilizado perto do pleno emprego e que não há problemas em diminuir o ritmo de corte dos juros. A declaração foi realizada em entrevista para a CNBC TV nesta sexta-feira, 31.

O dirigente aprovou a leitura da série de dados de inflação dos Estados Unidos, divulgados nesta sexta, e disse que o BC norte-americano está se aproximando da meta de inflação a 2%, com as expectativas do mercado "firmemente ancoradas".

"Registramos vários meses de desempenho sólido de inflação perto de 2%", defendeu o membro do Fed.

Sem citar nominalmente o presidente dos EUA, Donald Trump, Goolsbee disse que as incertezas políticas irão "confundir os sinais" para o Fed e que executivos da indústria automobilística estão preocupados com os impactos de possíveis tarifas planejadas pelo republicano.