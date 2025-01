Samarco produz 9,7 mi t de pelotas e finos de minério em 2024, maior volume desde retomada

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Samarco, joint venture da Vale com a BHP, produziu 9,7 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério de ferro em 2024, o maior volume desde a retomada em dezembro de 2020, informou a companhia em comunicado nesta quinta-feira.

No período, foram embarcados 101 navios no Terminal Marítimo de Ponta de Ubu, no Espírito Santo, disse a empresa.

No acumulado, desde a retomada das atividades operacionais da empresa, até dezembro passado, a produção chegou a 35,41 milhões de toneladas, com 360 navios embarcados.

"O ano de 2024 marcou a nossa história com a ampliação de 30% para 60% da nossa capacidade produtiva instalada, demonstrando o compromisso da Samarco com a recuperação econômica, manutenção de sua função social e reparação definitiva da Bacia do Rio Doce", disse no comunicado o presidente da Samarco, Rodrigo Vilela.

Para 2025, a companhia estima alcançar a produção de 15 milhões de toneladas de pelotas e finos de minério com a reativação do segundo Concentrador e da segunda Pelotizadora, além da implementação de mais uma planta de filtragem de rejeitos no Complexo de Germano (MG).

O investimento total nessa nova etapa, seguindo o planejamento pautado pela segurança e sustentabilidade, foi de 1,6 bilhão de reais.

(Por Marta Nogueira; edição de Letícia Fucuchima)