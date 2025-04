Declarações conflitantes nas negociações entre EUA e China aumentam confusão comercial global

Por Andrew Silver e Trixie Yap e David Lawder

(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em uma entrevista publicada nesta sexta-feira que as negociações tarifárias estavam em andamento com a China, mas Pequim negou que quaisquer negociações estivessem ocorrendo, o mais recente de uma série de sinais conflitantes sobre o progresso que estava sendo feito para acalmar uma guerra comercial que ameaça minar o crescimento global.

Trump disse à revista TIME que as negociações estavam ocorrendo e que o presidente chinês, Xi Jinping, havia ligado para ele, uma afirmação que ele repetiu aos repórteres quando estava saindo da Casa Branca na manhã desta sexta-feira para Roma para comparecer ao funeral do papa Francisco.

"A China e os EUA NÃO estão tendo nenhuma consulta ou negociação sobre #tarifas", respondeu a China em um comunicado do Ministério das Relações Exteriores publicado pela embaixada chinesa nos EUA. "Os EUA deveriam parar de criar confusão."

Trump, falando com repórteres a bordo do Força Aérea Um mais tarde nesta sexta-feira, disse que seria uma vitória se a China abrisse seus mercados para produtos dos EUA e que as tarifas poderiam fazer isso acontecer.

"Libertem a China. Sabem, deixem-nos entrar e explorar a China", disse ele. "Isso seria ótimo. Seria uma grande vitória, mas nem tenho certeza se vou pedir, porque eles não querem que ela seja aberta."

O vaivém aumentou a incerteza substancial em torno do estado da política tarifária errática de Trump, não apenas em relação à China, mas também no que diz respeito às dezenas de países que lutam para fechar seus próprios acordos para aliviar o peso dos altos impostos de importação que ele implementou desde que retornou à Casa Branca em janeiro.

Sua equipe de negociadores estava conduzindo o que equivalia a uma rodada rápida de negociações comerciais com autoridades estrangeiras que lotaram Washington esta semana para as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

O Wall Street Journal, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto, informou que o representante comercial dos EUA pretende agilizar o processo, definindo categorias amplas para negociação: tarifas e cotas; barreiras não tarifárias ao comércio, como regulamentações sobre produtos norte-americanos; comércio digital; regras de origem para produtos; e segurança econômica e outras questões comerciais. O órgão também planeja se concentrar em uma lista de 18 países que apresentaram propostas por escrito.

Um integrante do gabinete do representante comercial disse à Reuters que o governo estava "trabalhando sob uma estrutura organizada e rigorosa e avançando rapidamente com parceiros comerciais dispostos". O funcionário afirmou que o governo deixou os objetivos dos EUA claros para outros países e tem "uma ótima noção do que cada um pode oferecer individualmente".

Mas enquanto assessores de Trump, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, alardeavam indícios de rápido progresso, muitos de seus pares eram mais cautelosos, e os chefes de Finanças que vieram para o encontro do FMI estavam voltando para casa com urgência renovada para diminuir os riscos apresentados pelas tarifas.

"Saio destas reuniões com uma noção clara de tudo o que está em jogo e dos riscos que existem para empregos, crescimento e padrões de vida em todo o mundo", disse o ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe, à Reuters. "As reuniões aqui... me lembraram por que precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance nas próximas semanas e meses para ver como podemos reduzir essa incerteza."

ALÍVIO

Embora não esteja claro o impacto dos acordos que estão sendo negociados, houve sinais de alguma desescalada.

A China isentou algumas importações dos EUA de suas tarifas elevadas, já que grupos empresariais disseram que Pequim permitiu que alguns produtos farmacêuticos fabricados nos EUA entrassem no país sem pagar as taxas de 125% que Pequim impôs no início deste mês em resposta às tarifas de 145% de Trump sobre as importações chinesas.

Além disso, uma lista de 131 categorias de produtos supostamente sob consideração para isenções circulava entre algumas empresas e grupos comerciais. A Reuters não conseguiu verificar a lista, que inclui vacinas, produtos químicos e motores a jato, e a China ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

O governo Trump também sinalizou nos últimos dias que está buscando aliviar a tensão com a China, com Bessent dizendo que ambos os lados veem a situação atual como insustentável.

Enquanto isso, Trump disse a repórteres na Casa Branca que estava muito perto de um acordo com o Japão. Isso é visto por analistas como um "caso de teste" para outros acordos comerciais bilaterais, embora as negociações possam ser difíceis. Alguns esperam que o primeiro-ministro Shigeru Ishiba e Trump anunciem um pacto quando se reunirem na cúpula do G7 no Canadá em junho.

Trump também disse à TIME que havia acertado "200 acordos" que seriam concluídos dentro de três a quatro semanas, embora não tenha dado detalhes. Ele disse que consideraria uma "vitória total" se as tarifas ainda estivessem entre 20% e 50% daqui a um ano.

Trump argumentou que seu emaranhado de barreiras comerciais revitalizará as indústrias manufatureiras dos EUA que foram esvaziadas pela concorrência global.

Os economistas, no entanto, alertam amplamente que isso levaria a preços mais altos para os consumidores dos EUA e aumentaria o risco de recessão.

Os índices acionários norte-americanos fecharam em alta nesta sexta-feira, embora tenham caído cerca de 10% desde que Trump voltou ao cargo em janeiro, ficando atrás de índices de outros países, enquanto o dólar caiu a uma taxa sem precedentes.

As tarifas de Trump dominaram as discussões nas reuniões do FMI esta semana, onde os ministros das Finanças buscaram reuniões individuais com o secretário do Tesouro dos EUA.