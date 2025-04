Conselho de Medicina do DF vai apurar visitas a Bolsonaro em UTI

O CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) vai apurar as visitas que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem recebido na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital DF Star.

O que aconteceu

Sem citar o ex-presidente, o conselho disse que "irá apurar os fatos envolvendo o Hospital DF Star". "O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) reforça que a regulamentação do acesso às UTIs deve seguir critérios técnicos estabelecidos pela instituição de saúde, com respaldo do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar e em conformidade com as normas vigentes no país."

O aumento no número de pessoas circulando nos espaços pode comprometer a evolução clínica dos pacientes e aumentar o risco de infecções hospitalares, disse o conselho. "Por isso, cabe à instituição —especialmente ao Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar— estabelecer critérios claros sobre a quantidade de pessoas e quem pode acessar a unidade, de acordo com as normativas legais vigentes no país."

Os novos exames feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) descartaram complicações ou a necessidade de novos procedimentos, diz boletim médico divulgado hoje. Tomografias de tórax e abdômen foram "compatíveis com evolução normal do pós-operatório", afirmam os médicos.

Não há previsão de alta da UTI, e os profissionais mantêm a fisioterapia motora. Bolsonaro está internado desde o último dia 13, quando passou por uma cirurgia de 12 horas para desfazer uma obstrução intestinal e reconstruir a parede intestinal.

Bolsonaro foi intimado pelo STF no hospital. O Supremo aguardava uma data para citar o ex-presidente devido à internação, mas a participação em uma live com os filho na terça-feira, para fazer propaganda de um capacete, "demonstrou a possibilidade" de ele ser intimado, afirmou a Corte em comunicado. O ex-presidente e aliados criticaram a medida. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bolsonaro afirma que Alexandre de Moraes tem questões pessoais contra ele.