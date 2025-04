EUA e UE estão longe de acordo sobre tarifas, diz Dombrovskis, da UE

Por Jan Strupczewski

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e a União Europeia ainda precisam trabalhar muito para chegar a um acordo que evite a imposição de tarifas sobre os produtos um do outro, disse o Comissário Econômico da UE, Valdis Dombrovskis, nesta sexta-feira.

Os EUA impuseram tarifas de 25% sobre carros, aço e alumínio da UE em março e tarifas de 20% sobre outros produtos da UE em abril. Em seguida, reduziu pela metade a alíquota de 20% até 8 de julho, estabelecendo um prazo de 90 dias para que as negociações cheguem a um acordo tarifário mais abrangente.

Em resposta, a UE suspendeu suas próprias tarifas sobre alguns produtos dos EUA e propôs tarifas zero para todos os produtos industriais de ambos os lados. Dombrovskis disse que a oferta de tarifa zero só encontrou um interesse moderado por parte dos EUA.

"Há muito trabalho pela frente para chegarmos a parâmetros, elementos e áreas de cooperação mais concretos que nos permitam evitar a implementação de tarifas", disse Dombrovskis à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington.

Os Estados Unidos consideram o imposto sobre valor agregado da UE como uma das barreiras comerciais não tarifárias, mas Dombrovskis disse que o bloco de 27 nações não considera que o IVA tenha qualquer impacto sobre o comércio e não está pronto para incluí-lo nas discussões comerciais.

"Não é uma barreira comercial de forma alguma e não faz parte da conversa. O imposto sobre valor agregado é um imposto sobre o consumo, semelhante aos impostos sobre vendas nos Estados dos EUA sobre as vendas de produtos nacionais e importados", disse.

Ele também disse que o IVA é uma importante fonte de receita orçamentária para os governos europeus e também para o orçamento da UE.

"Portanto, o imposto sobre valor agregado não faz parte dessas conversas", afirmou.

INUNDAÇÃO DE PRODUTOS

Dombrovskis disse que, como o mercado dos EUA agora está efetivamente fechado para a China após Washington impor tarifas de 145% sobre todos os produtos chineses, ele pediu a seus colegas chineses durante as reuniões em Washington que não inundem os mercados da UE com produtos redirecionados dos EUA.

"Eles não especificaram nenhum plano ou medida concreta que possivelmente tomariam de sua parte", disse Dombrovskis sobre a solicitação feita durante as reuniões com o ministro das finanças e o governador do Banco Central da China.

"Eles demonstraram entender que esse é um problema, que é uma preocupação para nós, mas não entramos em detalhes sobre as medidas específicas que a China estaria disposta a tomar para evitar essa inundação do mercado europeu", disse Dombrovskis.

Ele disse que a União Europeia vai agir para proteger seus mercados caso os produtos chineses tornem-se uma ameaça.

"De minha parte, indiquei que, é claro, se observarmos algumas interrupções no mercado da UE, também teremos que tomar certas contramedidas para proteger nosso mercado, nossas empresas e nossos empregos", disse ele à Reuters.

"Isso criaria um efeito dominó em termos de fechamento de mercados e fragmentação da economia global. E certamente não é do nosso interesse, não é do interesse da China, portanto, também deveria ser do interesse da China evitar esse cenário e mostrar contenção na atual conjuntura", disse ele.

